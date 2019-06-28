Moda dünyasının güzellik anlayışını yeniden yazan sıra dışı modeller!

Kısa boylu olması, aktivist, yazar ve İngiliz Vogue Dergisi editörü Sinéad Burke’ün hayallerinin peşinden koşmasına engel olmamış.

Anti-Agency modellik ajansının yeni keşiflerinden Tin Gao hakkında pek fazla bilgi yok. Ancak yakın zamanda tüm dünyanın adından bahsedeceği bir model olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Kalın kaşları, büyük gözleri, uzun yüzü ve keskin hatlarıyla Stephanie en sıra dışı modellerden biri olmaya aday.

Çok değil, bundan 20 yıl önce tüm modeller belli standartları karşılamak zorundaydı; uzun boylu olmak, kusursuz bir yüz güzelliğine ve beden ölçülerine sahip olmak gerekliydi. Ancak artık günümüzde bu anlayış kökünden değişmeye başladı. Şimdilerde kusursuz bir güzellik anlayışının yerine farklılıkların öne çıktığı, sıra dışı bir güzellik anlayışı geldi. Moda devleri artık kendi enerjisi olan, hafızada kalıcı ve karizmatik modellerle çalışmak istiyor. Eskinin oyuncak bebek kadar güzel ve kusursuz modellerinin yarini sıra dışı ve cesur görünüşlü modeller alıyor. Moda dünyasında adından söz ettiren farklı, karizmatik, cesur ve sıra dışı modelleri sizler için bir araya getirdik.

7. Coral Kwayie

26 yaşındaki İngiliz Coral yüm yüzünü kaplayan çillerinden hiç şikayetçi değil. Fazla makyaj yapmayı sevmeyen Coral doğal güzelliğini cesurca sergilemekten yana.

8. Daria Svertilova

Daria Ukraynalı model ve fotoğrafçı. Şimdilerde Paris’te yaşayan Daria Dior, Balmain ve Rick Owens gibi markalarla çalışıyor.

9. Ashley Smith

Vogue ve Glamour dergileri için modellik yapan, Levi’s ve Gap gibi markaların reklam yüzü olan Ashley modellik dışında mimari ve çizimle de ilgileniyor. Alametifarikası ise dişlerinin arasındaki açıklık.

10. Cipriana Quann

Cipriana ve ikiz kız kardeşi TK Wonder olarak tanınıyorlar. Tamamen doğal olan saçları ve son derece özel ten rengi ise son derece dikkat çekici.

11. Luke Smith

Stilist ve model olan Luke Londra’da yaşıyor. Yüzünü gerçek bir markaya dönüştürmeyi başarmış modellerden biri.

12. Jazzelle Zanaughtti

Kendisini asi olarak tanımlayan Jazzelle Zanaughtti dış görünüşüyle oynamaktan ve karakterini ortaya koymaktan çekinmeyen biri. Bu cesareti onu günümüzün aranan modellerinden biri yapıyor.

13. Stella Lucia

Avusturyalı genç model modayı kişinin kendisini ifade etme biçimi olarak görüyor. Gucci, Tom Ford, Alexander Wang, Chanel ve Fendi gibi moda devleriyle çalışıyor.