Moda dünyasının güzellik anlayışını yeniden yazan sıra dışı modeller!

Çok değil, bundan 20 yıl önce tüm modeller belli standartları karşılamak zorundaydı; uzun boylu olmak, kusursuz bir yüz güzelliğine ve beden ölçülerine sahip olmak gerekliydi. Ancak artık günümüzde bu anlayış kökünden değişmeye başladı. Şimdilerde kusursuz bir güzellik anlayışının yerine farklılıkların öne çıktığı, sıra dışı bir güzellik anlayışı geldi. Moda devleri artık kendi enerjisi olan, hafızada kalıcı ve karizmatik modellerle çalışmak istiyor. Eskinin oyuncak bebek kadar güzel ve kusursuz modellerinin yarini sıra dışı ve cesur görünüşlü modeller alıyor. Moda dünyasında adından söz ettiren farklı, karizmatik, cesur ve sıra dışı modelleri sizler için bir araya getirdik.
Kalın kaşları, büyük gözleri, uzun yüzü ve keskin hatlarıyla Stephanie en sıra dışı modellerden biri olmaya aday.
Anti-Agency modellik ajansının yeni keşiflerinden Tin Gao hakkında pek fazla bilgi yok. Ancak yakın zamanda tüm dünyanın adından bahsedeceği bir model olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Kısa boylu olması, aktivist, yazar ve İngiliz Vogue Dergisi editörü Sinéad Burke’ün hayallerinin peşinden koşmasına engel olmamış.
26 yaşındaki İngiliz Coral yüm yüzünü kaplayan çillerinden hiç şikayetçi değil. Fazla makyaj yapmayı sevmeyen Coral doğal güzelliğini cesurca sergilemekten yana.
Daria Ukraynalı model ve fotoğrafçı. Şimdilerde Paris’te yaşayan Daria Dior, Balmain ve Rick Owens gibi markalarla çalışıyor.
Vogue ve Glamour dergileri için modellik yapan, Levi’s ve Gap gibi markaların reklam yüzü olan Ashley modellik dışında mimari ve çizimle de ilgileniyor. Alametifarikası ise dişlerinin arasındaki açıklık.
Cipriana ve ikiz kız kardeşi TK Wonder olarak tanınıyorlar. Tamamen doğal olan saçları ve son derece özel ten rengi ise son derece dikkat çekici.
Stilist ve model olan Luke Londra’da yaşıyor. Yüzünü gerçek bir markaya dönüştürmeyi başarmış modellerden biri.
Kendisini asi olarak tanımlayan Jazzelle Zanaughtti dış görünüşüyle oynamaktan ve karakterini ortaya koymaktan çekinmeyen biri. Bu cesareti onu günümüzün aranan modellerinden biri yapıyor.
Avusturyalı genç model modayı kişinin kendisini ifade etme biçimi olarak görüyor. Gucci, Tom Ford, Alexander Wang, Chanel ve Fendi gibi moda devleriyle çalışıyor.
Isabel Hendrix bir büyük beden mankeni, saçlarının rengiyle oynamayı çok seven Hendrix modanın kendisini kısıtlamasına asla izin vermiyor.
Tek parça gibi duran kaşları Scarlett Costello’nun alametifarikası. Okul yıllarında arkadaşlarının sürekli dalga geçtiği kaşları şimdilerde onu aranan bir model haline getirmiş.
Sıra dışı modelleri keşfetme konusunda büyük işler başaran Anti-Agency mankenlik ajansının bir başka keşfi ise Tierra Ouellette. Yeni başladığı kariyerinin uzun süreceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Bir trans birey olan Casil McArthur: “kişinin istediği gibi biri olması büyük cesaret gerektiriyor” diyor. Marc Jacobs ve Calvin Klein’in en gözde modellerinden biri olan Casil 16 yaşında ve kadın olarak dünyaya gelmesine karşın şu an erkek model olarak çalışıyor.
Molly Blair “Yaratık Kız” olarak tanınıyor. Sıra dışı bir yüz şekline sahip olan Molly “çocukluğumdan beri asla dış görünüşüne takıntılı, çok makyaj yapan, kaşlarını alan biri olmadım” diyor.
Gambiyalı Bee Melvnin’in dış görünüşü çok dikkat çekici. Koyu renk ten üzerindeki beyaz saçları insanları büyülüyor adeta.
Modellik kariyeri Amerika’da bağlı bulunduğu bir ajansın kendisini Instagram hesabından keşfetmesi ile gerçekleşen 1997 doğumlu model Öykü Baştaş, 2017 yılında Milano Moda Haftası’nda Gucci ve MSGM için podyuma çıkan ilk Türk model olarak tarihe geçmiştir. Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.
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