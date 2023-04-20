Ormancılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ormancılık bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Eğitimi alınan alanın gelecek vaat eden bir iş olması, tercih eden kişinin yeteneklerine ve ilgi alanlarına hitap etmesi, hem kamu alanında hem de özel sektörde geniş ve çeşitli iş olanakları sağlaması beklenir. Ormancılık sektörü bu anlamda oldukça geniş iş imkanlarına sahiptir. Bu bölümde okuyan kişiler için birçok alanda ve iş yerinde çalışma seçeneği bulunur.

Ormancılık bölümü nedir?

Ormancılık, kelime anlamı olarak ormanlar ile ilgili olan tüm doğal kaynakların idare edilmesi, ağaçlandırma etkinlikleri ve bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerek duyulan tüm altyapı gerekliliklerinin ve hizmetlerinin hayata geçirildiği bir yönetme sanatı ve bir bilim dalıdır. Okullarda bu alanda hizmet verebilen yetkin ve uzman kişilerin yetiştirildiği bölüm ise ormancılık bölümüdür. Ormancılık bölümünde verilen eğitim kapsamında doğal kaynakları inceleyen, araştıran, bu alanda uygulamalar yapan uzmanlar yetiştirilir. Dikey geçiş imkanı da bulunan bölümden mezun olan kişiler hem kamu alanında hem de özel sektörde çalışabilir.

Bölümün amacı, ormancılık alanında temel bilgilere sahip olan, bu alandaki tüm mevzuata hakim olan ve uyan, sorun çözme konusunda pratik hareket eden, teknik konularda donanım sahibi olan, okulda aldığı eğitim doğrultusunda kazandığı bilgileri ve becerileri ormancılık alanında kullanan, ekolojik, ekonomik, sosyal açılardan ormanların ve orman kaynaklarının işletilmesini sağlayan, bu alanda etkin görev alan yetkili uzmanlar yetiştirmektir.

Ormancılık bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü okumak isteyen kişiler, TYT sınavından gerekli olan puanı almalıdır. Temel Yeterlilik Sınacı’nda taban puana ulaşan kişiler bu bölümde okumaya hak kazanır. Ormancılık bölümü iki yıl ve dört ara dönemden oluşan bir ön lisans eğitim programıdır. Ancak isteyen kişiler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavına girerek bu alandaki dört yıllık bölümlere de geçiş yapabilir.

Ormancılık bölümü eğitiminin ilk yılında dersler iklim bilgisine yöneliktir. İkinci yılda ise ormancılık hukuku konusunda eğitim verilir. İki yıllık eğitimini tamamlayan kişiler aldıkları diploma ile Ormancılık Bölümü Ön Lisans mezunu olurlar. Mezun olan öğrenciler orman teknikeri ve ormancılık uzmanı unvanlarına sahip olurlar. Öğrenciler, ön lisans programı dahilinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren taşra ya da merkez birimlerinde, özel ormancılık ofislerinde uygulama ve staj yapma imkanı bulurlar. Mezun olan kişilerin özel sektörde hizmet veren iş yerlerinde çalışma olanakları daha fazladır.

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ormancılık bölümü dersleri el becerileri gelişmiş, doğal yaşama ilgili, çevresine duyarlı, yönetim becerileri gelişmiş kişilerin bu özellikleri doğrultusunda ormancılık alanında yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Ormancılık bölümü dersleri:

Harita Bilgisi

Zooloji

Toprak Bilgisi

Genel Botanik

Orman Botaniği

Odun Dışı Orman Ürünleri

Orman Ekolojisi

Orman Kadastro Bilgisi

Ormancılık Hukuku

Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği

Mesleki Uygulamalar ve staj

Dendrometri

Silvikültür Tekniği

Orman İşletme Ekonomisi

Orman Yangınları ile Mücadele

Orman Entomolojisi

Orman Amenajmanı

Ormancılık mezunları ne iş yapar?

Mezun olduktan sonra orman teknikeri ya da ormancılık uzmanı olarak çalışma hakkı kazanan kişiler bataklıkların kontrolü ve ıslahı, çevrenin ağaçlandırılması, erozyon kontrolü gibi görevler üstlenir. Bu alanda oluşturulan projelerde etkin olarak görev alabilir. Mezunlar, orman teknikeri olarak mühendisler tarafından hazırlanan projelerin uygulamalarını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahiptir.

Mühendisler tarafından hazırlanan doğal ya da yapay gençleştirmeler, enerji ormanı tesisi üretim projeleri, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ya da mera ıslah projelerinde görev alabilen orman teknikerleri hem özel sektörde hem de kamu alanında birçok kurum ve kuruluşta kolaylıkla iş bulabilir. İki yıllık ön lisans programından mezun olan kişiler, dikey geçiş sınavı ile (DGS) Orman Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği gibi unvanlar alarak daha farklı görevler de üstlenebilirler.

Ormancılık mezunları nerelerde çalışır?

Ormancılık mezunları iş imkânları oldukça çeşitlidir. Mezun olan kişiler devlete ait kurum ve kuruluşlarda ya da özel girişim işyerlerinde çalışabilirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek gerekli olan puanı alan ormancılık mezunlarının kamuda iş olanakları atamalarına göre çeşitlilik gösterir. Orman bakanlıkları, belediyeler, karayolları, doğa parkları bu bölüm mezunlarının çalışabilecekleri yerler arasındadır. Ormancılık mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamudaki gibi ormancılık alanında faaliyet gösteren firmalarla sınırlıdır. Bölümden mezun olan her türden odun ya da odun dışı orman ürünleri hakkında yetkinliğe sahip olan kişiler özel ormancılık ofislerinde, peyzaj firmalarında, özel fidanlarca iş bulabilirler.