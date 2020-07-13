Moda tutkunlarının ufkunu açacak muhteşem filmler! İlham alacaksınız...

Audrey Hepburn zamanlarının nostaljik moda anlayışını, 2000'li yılların çarpıcı renklerini, günümüz modasını ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz bu yazı ile moda vizyonunuza katkı sağlayacaksınız.

4. YVES SAINT LAURENT (2014) - IMDB: 6.3

2014 yapımı Yves Saint Laurent, Fransız tasarımcı Yves Saint Laurent'in hayatını anlatan biyografik bir film. Film, Christian Dior'un sağ kolu olarak çalışan gencecik bir adamın, Christian Dior öldükten sonra işlerin başına geçmesiyle başlar. Hazırladığı ilk tasarımla tüm gözleri üzerine çeken Yves Saint Laurent'in iş ve aşk hayatına dair drama tadında bir maceraya dönüşür. Pierre Niney'e Cesar "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü kazandıran yapım moda tutkunlarını kendine bağlayacak!

3. COCO BEFORE CHANEL -COCO CHANEL'DEN ÖNCE (2009) - IMDB: 6.7

2009 yılında seyircileriyle buluşan Coco Chanel'den Önce, izleyicisine Audrey Tautou'nun muhteşem oyunculuğuyla dolu görsel bir şölen sunuyor. Gabriella Coco Chanel'in bir moda lideri olmadan önceki hayatını konu alan belgesel tadındaki film, "Cesar En iyi Kostüm Tasarımı" ödülüne sahip. Film, kadınların konforsuz kıyafetlerinden kurtulup özgürleşmesine büyük katkı sağlayan Coco Chanel'in bilinmeyen yönlerini ele alıyor. Hayatı yetimhanede başlayan bir kadının zorluklar sonunda ulaştığı başarısını anlatan bu filmde, masal değil gerçek bir hayat göreceksiniz.