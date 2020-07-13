Moda tutkunlarının ufkunu açacak muhteşem filmler! İlham alacaksınız...

Audrey Hepburn zamanlarının nostaljik moda anlayışını, 2000'li yılların çarpıcı renklerini, günümüz modasını ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz bu yazı ile moda vizyonunuza katkı sağlayacaksınız.
2014 yapımı Yves Saint Laurent, Fransız tasarımcı Yves Saint Laurent'in hayatını anlatan biyografik bir film. Film, Christian Dior'un sağ kolu olarak çalışan gencecik bir adamın, Christian Dior öldükten sonra işlerin başına geçmesiyle başlar. Hazırladığı ilk tasarımla tüm gözleri üzerine çeken Yves Saint Laurent'in iş ve aşk hayatına dair drama tadında bir maceraya dönüşür. Pierre Niney'e Cesar "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü kazandıran yapım moda tutkunlarını kendine bağlayacak!
2009 yılında seyircileriyle buluşan Coco Chanel'den Önce, izleyicisine Audrey Tautou'nun muhteşem oyunculuğuyla dolu görsel bir şölen sunuyor. Gabriella Coco Chanel'in bir moda lideri olmadan önceki hayatını konu alan belgesel tadındaki film, "Cesar En iyi Kostüm Tasarımı" ödülüne sahip. Film, kadınların konforsuz kıyafetlerinden kurtulup özgürleşmesine büyük katkı sağlayan Coco Chanel'in bilinmeyen yönlerini ele alıyor. Hayatı yetimhanede başlayan bir kadının zorluklar sonunda ulaştığı başarısını anlatan bu filmde, masal değil gerçek bir hayat göreceksiniz.
Her ne kadar 2006 gibi çok yakın bir yapım tarihine sahip olsa da, Şeytan Marka Giyer modaya dair filmler arasında klasikler arasına girmeyi başardı. Hatta, modayla ilgili olup da bu yapımı izlemeyen kişi sayısı bir elin parmakları kadardır. Andy Sachs (Anne Hathaway) adlı sıradan bir genç kadının moda dünyasını kasıp kavuran Miranda Priestly (Meryl Streep) ile çalışmaya başlamasını konu edinen film, moda dünyasının zalim yüzünü eleştirel ve eğlenceli bir dille yansıtıyor. Meryl Streep'in rol aldığı bir filmi izlemek için başka bir sebebe gerek yok zaten, değil mi?
Dünya çapında en çok satan moda dergilerinden olan Vogue'un ünlü editörü Anna Wintour ve ekibini konu alan film, moda dünyasına eğlenceli bir dille ayna tutuyor. Film, yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığıyla o güne dek satılan en büyük ve en ağır dergi olan 2007 Eylül sayısının arka plandaki oluşumunu gözler önüne seriyor. Efsanevi Vogue editörü Anna Wintour'un hayatına odaklanan belgesel film, oldukça gerçekçi bir yaklaşımla seyircilerin beğenisine sunuluyor.
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