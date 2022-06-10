Modacı Gülşah Saraçoğlu ceketinin önünü açıp sütyeniyle poz verdi! "Yanlış kabloyu kesmişim..."

Geçtiğimiz yıl Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Değişimi ve güzelliğiyle herkesin taktir ettiği isimler arasında yer alan başarılı modacı, son paylaşımıyla resmen büyüledi.

SÜTYENLİ POZUYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlarını sergileyen Gülşah Saraçoğlu, son yaptığı paylaşımınla takipçilerinin resmen gözlerini kamaştırdı.

Ceketinin önünü açarak içindeki sütyeniyle pozlar veren Gülşah Saraçoğlu, kusursuz fiziğiyle resmen olay yarattı. Saraçoğlu paylaşımının altına, "Yanlış kabloyu kesmişim gibi bir gün..." yazdı.

Gülşah Saraçoğlu'nun bu paylaşımları sosyal medyayı sallarken, takipçileri ise yorum yağmuruna tuttu.

FİLELİ KIYAFETİYLE MEST ETMİŞTİ

Şarkıcı Gülşen, yeni çıkardığı Twist koleksiyonundaki fileli elbiselerden birini ünlü modacıya hediye etmişti.

Hediyesini aldıktan sonra transparan kıyafetini sadece içine sütyen giyerek fotoğraflayan Saraçoğlu resmen yürek hoplatmıştı.



