Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!

Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.

Tuğçe için ABD'de "Kayıp aranıyor" ilanları asılmıştı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk Başkonsolosluğu'ndan yardım istemişti.

Los Angeles'ta Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbul'daki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı.

Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, Ağustos ayında Nevada eyaletinde her yıl yapılan Burning Man festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.

Tuğçe Taş'ın kardeşi Tuğberk Taş, ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirtti.

"Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk" diyen Tuğberk Taş, şöyle konuştu:

"Biz Tuğçe'den bir haber alamıyorduk 1 haftadır. Telefonuna ulaşamıyorduk, mesajlar atıyorduk gitmiyordu."

"Sonrasında çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Sadece telefonunu kaybetmiş ve biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış."O yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık. Annem de Tuğçe'nin yanına gitti.Şu an durumu iyi, her şey yolunda. Sabah da görüştüm kendisiyle, herhangi bir şeyi yok. Kendisine telefon da aldık herhangi merak edilecek bir durum yok" dedi.



