Modanın babasından üzücü haber! Giorgio Armani hayatını kaybetti

İtalyan moda dünyasının efsane ismi Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü modacının vefat haberini İtalyan haber ajansı AGI kamuoyuna duyurdu. Modern İtalyan stilinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Armani, yıllarca sadece bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda güçlü bir iş insanı olarak da adından söz ettirdi.

AİLESİNİN YANINDA VEFAT ETTİ

Şirketi Armani Grubu, İtalyan tasarımcının, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini duyurdu. Moda şirketi bugün yayınladığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile, bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğu hissediyoruz, ancak tam da onun ruhu ile, her zaman Armani ile birlikte çalışan çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız."

MODA İMPARATORLUĞUNUN MİMARIYDI

1934 yılında İtalya'nın Piacenza kentinde dünyaya gelen Armani, kariyerine vitrin tasarımcısı olarak başladı. 1975 yılında kendi markasını kurarak kısa sürede global bir moda imparatorluğu yarattı. Markası, yalnızca kıyafetlerle sınırlı kalmayıp parfümden iç mimariye, otelcilikten aksesuar tasarımına kadar birçok alana yayıldı.

Armani Grubu, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yaparak dünya çapında sektörün en güçlü aktörlerinden biri haline geldi.