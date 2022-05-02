Model Haley Kalil bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Haley Kalil, seksi bikini fotoğrafları çekmenin gerçekliğini ortaya çıkardı ve bu durumun hayranlarının zannettiği kadar seksi olmadığını itiraf etti. Instagram’da 427 bin takipçisi bulunan model sık sık seksi fotoğraflarını paylaşarak beğeni topluyor.

Haley, seksi yaz fotoğraflarının ardındaki gerçeği 769.000 hayranıyla paylaşmak için TikTok'a gitti. TikTok’ta fotoğrafların çekimleri sırasında ortaya çıkan samimi anları paylaşan Kalil’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

“TAMAMEN GERÇEĞİ YANSITIYOR”

Sosyal medya fenomenlerin ve ünlülerin paylaşımlarında kusursuz güzelliği benimsediğini belirten sosyal medya kullanıcıları Kalil’in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. En doğal halini paylaşacak kadar cesaretli olduğu için Kalil’i tebrik eden kullanıcılar, “Tamamen gerçeği yansıtıyor”, “Mücadele gerçek” yorumlarını yaptı.



