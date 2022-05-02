Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Model Haley Kalil bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Model Haley Kalil bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

02.05.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın hayatın her alanına dahil olmasıyla beraber güzellik kalıpları da gelişti. Model Haley Kalil, seksi fotoğraflarının arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için son bikinili çekimlerini ifşa etti. Çekimler arasında mükemmel poza ulaşmanın kolay olmadığını belirten Kalil, “Göründüğü kadar seksi değil” notunu ekledi.

Model Haley Kalil bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Haley Kalil, seksi bikini fotoğrafları çekmenin gerçekliğini ortaya çıkardı ve bu durumun hayranlarının zannettiği kadar seksi olmadığını itiraf etti. Instagram’da 427 bin takipçisi bulunan model sık sık seksi fotoğraflarını paylaşarak beğeni topluyor.

1

Haley, seksi yaz fotoğraflarının ardındaki gerçeği 769.000 hayranıyla paylaşmak için TikTok'a gitti. TikTok’ta fotoğrafların çekimleri sırasında ortaya çıkan samimi anları paylaşan Kalil’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

Sosyal medyanın fitness modeli yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler bana asılıyor”Sosyal medyanın fitness modeli yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler bana asılıyor”

“TAMAMEN GERÇEĞİ YANSITIYOR”

2

Sosyal medya fenomenlerin ve ünlülerin paylaşımlarında kusursuz güzelliği benimsediğini belirten sosyal medya kullanıcıları Kalil’in gönderisini yorum yağmuruna tuttu. En doğal halini paylaşacak kadar cesaretli olduğu için Kalil’i tebrik eden kullanıcılar, “Tamamen gerçeği yansıtıyor”, “Mücadele gerçek” yorumlarını yaptı.

Vücut pozitifliği savunucusu sosyal medya fenomeni, büyük beden kadınlara yönelik açıklamalarıyla dikkatleri çektiVücut pozitifliği savunucusu sosyal medya fenomeni, büyük beden kadınlara yönelik açıklamalarıyla dikkatleri çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturduKendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu
Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...
Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.