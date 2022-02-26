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Sosyal medyanın fitness modeli yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler bana asılıyor”

26.02.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 53 yaşındaki fitness fenomeni Andrea Sunshine, sosyal medya hesabından sağlık yaşam tüyolarına dair bilgiler paylaşıyor. Her gün az 3 saat spor salonunda antrenman yaptığını ifade eden Sunshine, fiziksel görüntüsünün yaşıtlarıyla kıyaslandığında dikkat çektiğini dile getirdi. Gerçek yaşını söylediğinde insanları inandırmakta zorlandığını söyleyen Sunshine, yarı yaşındaki erkeklerin kendisine asıldığını itiraf etti.

Sosyal medyanın fitness modeli yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler bana asılıyor”

53 yaşındaki Londralı Andrea Sunshine, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Her gün en az üç saatini sıkı bir antrenman yaparak spor salonunda geçirdiğini dile getiren Sunshine, 20li yaşlardaki kadınlarla fiziksel olarak yarışabilecek düzeyde olduğunu iddia etti.

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“TOPLUMSAL ALGILARA KAFA TUTUYORUM”

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Gerçek yaşını söylediğinde insanların büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Sunshine, “Fitness büyükannesi olarak adlandırılmak beni rahatsız etmiyor. Oldukça sağlıklıyım ve fit görünüyorum. Dış görüntüm her yaştaki erkeklerin dikkatlerini çekiyor. Özellikle 20’li yaşlardaki erkekler bana yakından ilgi gösteriyor” dedi.

Kadınların ilerleyen yaşıyla birlikte kendilerini ev işlerine ve çocuk bakımına adamak zorunda kalmasını kabul edemediğini ifade eden Sunshine, “Kadınlar her yaşında güzeldir. Toplumsal olarak onları kalıpların içine sokmalarını anlamıyorum. Kadınlar her şeyi bir arada yapabilirler. Toplumsal algılara kafa tutuyorum.” dedi.

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sosyal medya
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