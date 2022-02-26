Sosyal medyanın fitness modeli yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler bana asılıyor”

53 yaşındaki Londralı Andrea Sunshine, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Her gün en az üç saatini sıkı bir antrenman yaparak spor salonunda geçirdiğini dile getiren Sunshine, 20li yaşlardaki kadınlarla fiziksel olarak yarışabilecek düzeyde olduğunu iddia etti.

“TOPLUMSAL ALGILARA KAFA TUTUYORUM”

Gerçek yaşını söylediğinde insanların büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Sunshine, “Fitness büyükannesi olarak adlandırılmak beni rahatsız etmiyor. Oldukça sağlıklıyım ve fit görünüyorum. Dış görüntüm her yaştaki erkeklerin dikkatlerini çekiyor. Özellikle 20’li yaşlardaki erkekler bana yakından ilgi gösteriyor” dedi.

Kadınların ilerleyen yaşıyla birlikte kendilerini ev işlerine ve çocuk bakımına adamak zorunda kalmasını kabul edemediğini ifade eden Sunshine, “Kadınlar her yaşında güzeldir. Toplumsal olarak onları kalıpların içine sokmalarını anlamıyorum. Kadınlar her şeyi bir arada yapabilirler. Toplumsal algılara kafa tutuyorum.” dedi.



