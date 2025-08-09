Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Futbolcu hakkında skandal iddia! Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling, Paraguaylı futbolcu sevgilisi Jorge Báez tarafından yıllarca işkence gördüğünü açıkladı. Genç kadın, merdivene bağlı halde olduğu görüntüsünü paylaştı.

Futbolcu hakkında skandal iddia! Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling (29), Paraguaylı futbolcu sevgilisi Jorge Báez tarafından üç yıl boyunca fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz bırakıldığını iddia etti.

Futbolcu hakkında skandal iddia! Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş! 1

BAYGINKEN CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

Nebbeling'in anlattıklarına göre, ilişki başladığında henüz 18 yaşındaydı. Zamanla sevgilisinin manipülasyonuna uğradığını, ailesinden ve arkadaşlarından izole edildiğini söyledi. Merdivene iple bağladığını, boks eldivenleriyle darp ettiğini ve bilinci kapalıyken cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Futbolcu hakkında skandal iddia! Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş! 2

Genç kadın, ayaklarına basılarak kemiklerine zarar verildiğini, dudaklarında, gözlerinde ve vücudunun farklı yerlerinde ciddi morluklar oluştuğunu anlattı. Nebbeling, "Bu fotoğraflardaki kişi benim. Merdivene bağlı, dünyadan tamamen izole edilmiş, işkence görmüş bir kadınım. Bu, yasaların 'özgürlükten yasa dışı yoksun bırakma' dediği şeydir. Benim ve sesi susturulan tüm kadınlar için adalet istiyorum" dedi. 34 yaşındaki Báez ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı, sadece mahkeme talep ederse konuşacağını söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Kaş! Batıkta bulundu! Tam 1100 yıllık...Yer: Kaş! Batıkta bulundu! Tam 1100 yıllık...
İhaleye çıkarıldılar! Fiyatları ise dudak uçuklattı...İhaleye çıkarıldılar! Fiyatları ise dudak uçuklattı...

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Meral Akşener sessizliğini bozdu!

Meral Akşener sessizliğini bozdu!

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

Model sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş!

İhaleye çıkarıldılar! Fiyatları ise dudak uçuklattı...

İhaleye çıkarıldılar! Fiyatları ise dudak uçuklattı...

Klozet kapağını kaldırdı hayatının şokunu yaşadı! Hastaneye koştu

Klozet kapağını kaldırdı hayatının şokunu yaşadı! Hastaneye koştu

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar o temizlik trendine karşı uyardı

Heidi Klum da uyguladı! Uzmanlar o temizlik trendine karşı uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.