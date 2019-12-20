Modern insanın atası orada yaşıyormuş!

Denizcilikle uğraşan modern insanlar 40.000 yıl önce Endonezya'daki Java adasına ayak bastığında, yaşamla iç içe yağmur ormanıyla kaplı bir araziyle karşılaştılar. Ancak adaya yerleşmek isteyen ilk insanlar değildiler. Uzak ataları Homo erectus, Java'nın anakaraya bağlı olduğu zamanlarda yaklaşık 1,5 milyon yıl orada yaşamıştı.

DAHA ÖNCE BULUNAN FOSİLLERE GÜVENİLİR BİR DAYANAK SUNUYOR

Daha önce bulunan H. erectus fosillerine güvenilir bir dayanak sunan yeni bir araştırmaya göre Homo erectusların soyu yaklaşık 100.000 yıl önce son olarak bu adada tükendi. Bulgular, H. Erectus türünün bölgede yaşayan farklı insanlar arasındaki karmaşık etkileşim sayesinde, modern Güneydoğu Asya popülasyonlarında da yaşayabildiğini gösteriyor.

Yeni tarihlenen fosiller, aynı zamanda oldukça uzun ömürlü bir insan türü olduklarına işaret ediyor. Almanya Jena'daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü'de arkeolog olan Patrick Roberts, "Homo erectus'un Güneydoğu Asya'da bulunduğu dönem, kendi türümüzün gezegende olduğu sürenin neredeyse üç katı." diyor.

İLK İNSAN TÜRLERİNDEN BİRİYDİ

Homo erectus, ilk insan türlerinden biriydi. Yaklaşık 1.9 milyon yıl önce Afrika’da evrimleşmesinin ardından 1.6 milyon yıl önce Java'ya geçerek açık ormanlık alandaki araziye yerleştiler. Daha sonra deniz seviyeleri yükseldi ve bu eski insanları adada izole etti. Bu arada, Afrika ve anakara Asya'daki H. erectus yaklaşık 500.000 yıl önce ortadan kayboldu.