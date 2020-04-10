Modern toplumdan uzakta, insan eti yiyen kabileler

Dış dünyanın bu kabileleri anlamaya yönelik ilgileri ise her zaman devam etmekte. Modern toplumdan ve teknolojiden uzakta, antik alışkanlıklarını sürdüren topluluklar hala dünyada mevcut. Bu kabilelerin bazılarında kannibalizm hala var. Bazı araştırmacılar ve fotoğrafçılar bu kabilelerle iletişim kurmayı denedi. Şanslı olanları geri dönüp yaşadıklarını modern dünyaya anlatabildi. Bu kabilelerin büyük çoğunluğu, dünyanın ulaşılması zor uzak bölgelerinde yaşıyor ve inanışları nedeniyle kannibalizm gibi pratikleri uygulamaya devam ediyorlar.

İşte dünyanın geri kalanıyla irtibatı olmayan ve yüzlerce yıllık dini geleneklerini yaşatan o kabileler...

ASMAT KABİLESİ

Asmat halkı, Yeni Gine Adası’nın güneyindeki köylerde yaşıyor, ahşap oyma heykelleri ve vahşi ritüelleriyle biliniyorlar. Kabile üyelerinin 60 yıl önce Rockefeller ailesinin bir ferdini öldürdüğü ve yediği iddia ediliyor. O zamanlar 23 yaşında olan Michael Rockefeller, teknesi Yeni Gine sahillerinde devrilince kıyıya ulaşmak için kilometrelerce yüzmek zorunda kaldı. Sahile vardığında ise kabile üyeleri tarafından mızrakla vuruldu ve böylece kabile ritüeline başladı.