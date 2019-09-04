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Modi: Putin'le aramızda özel bir kimya var

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DÜNYA  | 04.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaplanları korumanın Putin’le ortak yanlarından biri olduğunu, Rus liderle aralarında özel bir kimya bulunduğunu ifade etti.

Modi: Putin'le aramızda özel bir kimya var

Rusya ziyareti öncesinde gazetecilere konuşan Modi, doğa ve dış dünyaya duydukları sevgi ile Putin’le benzer ruhlara sahip olduklarını belirtti.

Modi, "Onun fiziksel olarak çok gelişmiş bir insan olduğunu biliyorum. Aktif bir hayatı var, formunu koruyor.
Bunu seviyorum. Ayrıca çevre, vahşi yaşam, sualtı dünyası, özellikle de kaplanların korunması ile ilgileniyor. Benim yaratılışım da böyle. Bu nedenle bizi birçok şeyin birbirimize bağlaması normal" dedi.

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Modi açıklamalarına "İlişkilerimizde özel bir kimya var" sözleriyle devam etti.

Putin’le bağının Rusya ile Hindistan arasında geleneksel olarak var olan dostane ilişkilere yansıdığını da ekleyen Modi, "Ortak bir sınırınımız yok, ama ruhlarımız benzer" dedi.

Modi, Vladivostok’taki Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Putin’le bir araya geldi.

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