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Mogan Gölü nerede? Mogan Gölü yol tarifi - Mogan Gölü piknik alanı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 14.12.2020 09:39 | Son Güncelleme:
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Mogan Gölü nerede? Mogan Gölü yol tarifi - Mogan Gölü piknik alanı

Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden olan doğa harikası Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu.

Mogan Parkı Ankara'da en güzel şehirden kaçış yerlerinden biri. Ankaralıların haftasonları piknik yapmak, dinlenmek, yürüyüş yapmak için tercih ettikleri Mogan Gölü şu sıralar sararan sazlıklarıyla görsel şölen sunuyor.

MOGAN GÖLÜ EFSANESİ

Ankaralıların yakından bildiği bir efsaneye göre bir zamanlar Ankara civarında birbirini deli gibi seven ancak aileleri tarafından evlenmelerine izin verilmeyen Monza ve Ganey isimli iki genç yaşarmış. Ne yapıp etseler de ailelerini evlenmelerine ikna edemeyen bu iki genç bunun üzüntüsü ile birbirini göre iki tepeye oturup ağlamaya başlamışlar.

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Gençler birbirini o kadar sevmiş ve kavuşamamanın üzüntüsüyle o kadar çok ağlamışlar ki tam 20 yıl boyunca o tepede ağlamışlar ve gözyaşları tepeden aşağı akıp aşağıda yer alan şimdiki gölü oluşturmuş. Gençler gözleri kuruyup kör olmuş. Mogan gölünün adı da Monza ve Ganey isimli bu iki genç aşığın isminin birleşiminden gelmekteymiş.

MOGAN GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR

Mogan Gölü'ne özel araç ya da toplu taşıma aracı ile ulaşabilirsiniz . Özel araç ile gidecekseniz Ankara- Konya kara yolunu 15- 20 dakika takip edip Gölbaşı Kavşağı'nı geçtikten sonra sağa dönmeniz gerekiyor. Böylece göle giriş yapmak için gidilen yola çıkmış olursunuz. Tabelaları takip ederek göle gidebilirsiniz.

mogan gölü efsanesi

Eğer toplu taşıma ile gidecekseniz bu durumda 177, 108, 182 numaralı otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz. Minibüs ile ulaşım sağlamak isteyen kişiler de Güven Park'ın yanından hareket eden minibüslere binebilirler.

MOGAN GÖLÜ GİRİŞ ÜCRETİ

Mogan parkına giriş ücreti 6 tl.

MOGAN GÖLÜ NE YAPILIR

Gölbaşı Mogan Gölü'nde ziyaretçilerin dolu dolu bir gün geçirmesi için her şey düşünülmüş.

gölbaşı mogan gölü

  • Yaklaşık 3 km uzunluğundaki kıyı şeridi boyunca yürüyüş yapabilirsiniz.
  • Piknik yapabilirsiniz.
  • Gölün çevresindeki restoranlarda kahvaltı yapabilir, yemek yiyebilirsiniz.
  • Deniz bisikleti kiralayıp gölde gezintiye çıkabilirsiniz.
  • Deniz feneri seyir terasına çıkıp manzaraya doyabilirsiniz.
  • Tenis kortu, basketbol ve voleybol sahasında spor yapabilirsiniz.
  • Bisiklet kiralayıp gölün çevresinde pedallayabilirsiniz.

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