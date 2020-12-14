Mogan Gölü nerede? Mogan Gölü yol tarifi - Mogan Gölü piknik alanı

Mogan Parkı Ankara'da en güzel şehirden kaçış yerlerinden biri. Ankaralıların haftasonları piknik yapmak, dinlenmek, yürüyüş yapmak için tercih ettikleri Mogan Gölü şu sıralar sararan sazlıklarıyla görsel şölen sunuyor.

MOGAN GÖLÜ EFSANESİ

Ankaralıların yakından bildiği bir efsaneye göre bir zamanlar Ankara civarında birbirini deli gibi seven ancak aileleri tarafından evlenmelerine izin verilmeyen Monza ve Ganey isimli iki genç yaşarmış. Ne yapıp etseler de ailelerini evlenmelerine ikna edemeyen bu iki genç bunun üzüntüsü ile birbirini göre iki tepeye oturup ağlamaya başlamışlar.

Gençler birbirini o kadar sevmiş ve kavuşamamanın üzüntüsüyle o kadar çok ağlamışlar ki tam 20 yıl boyunca o tepede ağlamışlar ve gözyaşları tepeden aşağı akıp aşağıda yer alan şimdiki gölü oluşturmuş. Gençler gözleri kuruyup kör olmuş. Mogan gölünün adı da Monza ve Ganey isimli bu iki genç aşığın isminin birleşiminden gelmekteymiş.

MOGAN GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR

Mogan Gölü'ne özel araç ya da toplu taşıma aracı ile ulaşabilirsiniz . Özel araç ile gidecekseniz Ankara- Konya kara yolunu 15- 20 dakika takip edip Gölbaşı Kavşağı'nı geçtikten sonra sağa dönmeniz gerekiyor. Böylece göle giriş yapmak için gidilen yola çıkmış olursunuz. Tabelaları takip ederek göle gidebilirsiniz.