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  4. Molde teknik direktörü Galatasaray maçı öncesi açık açık söyledi! Tir tir titriyorlar... Icardi itirafı!

Molde teknik direktörü Galatasaray maçı öncesi açık açık söyledi! Tir tir titriyorlar... Icardi itirafı!

29.08.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimi Galatasaray play-off turu rövanş mücadelesinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Norveç ekibi'nin hocası Erling Moe düzenlenen basın toplantısında samimi itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 3-2'nin rövanşında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Norveç ekibi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, düzenlenen basın toplansıtıns İstanbul'da kazanarak dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETLE DÖNMEYİ UMUYORUZ"

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Sahalarında iyi oynamalarına rağmen 3-2 yenildiklerini belirten Moe, "Umarım ilk maçta gösterdiğimiz performansı bir defa daha gösterme şansı buluruz. İki takımın da ofansif, kazanmak için oynayacağı bir maç bekliyorum. Bu maçta deneyimleyeceğimiz atmosferi ve taraftarı Martin Linnes bize tarif etti. Elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan galibiyetle dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"KAZANMANIN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları durumunda büyük bir başarı yakalayacaklarını aktaran Moe, "Sakiniz. Kazanmanın zor olduğunu biliyoruz ama bir planımız var. Galatasaray'a karşı en iyisini yaparak bu zorluğun üstesinden gelmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"UMARIM ICARDI..."

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Norveçli teknik adam, güçlü takımlara karşı iyi savunma yaptıklarını vurgulayarak, "Zor gol yiyen bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu maçta da öyle olmasını umuyorum. Umarım Icardi gününde olmaz. Sadece umudum bu." şeklinde görüş belirtti.

Erling Moe, "Icardi'ye özel bir önlem almayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Hayır." yanıtını verdi.

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