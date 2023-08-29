Molde teknik direktörü Galatasaray maçı öncesi açık açık söyledi! Tir tir titriyorlar... Icardi itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 3-2'nin rövanşında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Norveç ekibi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, düzenlenen basın toplansıtıns İstanbul'da kazanarak dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETLE DÖNMEYİ UMUYORUZ"

Sahalarında iyi oynamalarına rağmen 3-2 yenildiklerini belirten Moe, "Umarım ilk maçta gösterdiğimiz performansı bir defa daha gösterme şansı buluruz. İki takımın da ofansif, kazanmak için oynayacağı bir maç bekliyorum. Bu maçta deneyimleyeceğimiz atmosferi ve taraftarı Martin Linnes bize tarif etti. Elimizden gelenin en iyisini yapıp buradan galibiyetle dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

"KAZANMANIN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları durumunda büyük bir başarı yakalayacaklarını aktaran Moe, "Sakiniz. Kazanmanın zor olduğunu biliyoruz ama bir planımız var. Galatasaray'a karşı en iyisini yaparak bu zorluğun üstesinden gelmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam, güçlü takımlara karşı iyi savunma yaptıklarını vurgulayarak, "Zor gol yiyen bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu maçta da öyle olmasını umuyorum. Umarım Icardi gününde olmaz. Sadece umudum bu." şeklinde görüş belirtti.

Erling Moe, "Icardi'ye özel bir önlem almayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Hayır." yanıtını verdi.

