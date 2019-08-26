Molekül büyüklüğünde! Çığır açacak buluş

Modern silikon elektronik bilimi, neredeyse ulaşabileceği en minik boyutlara vardı. Organik maddelerin de kullanımıyla, neredeyse bir molekülün ebadında mikro devre elementleri yaratılması mümkün hale geliyor.

Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nden (NRNU MEPhI) bilim insanları, bu alanda çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Yakın zamanda ise, organik yarı iletken moleküllerin uyarılmış halindeki değişimlerin bir modelini yapmayı başardılar. Araştırma sonuçları, Journal of Physical Chemistry’de yayınlandı.

Araştırmayı yöneten Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi Yoğun Madde Fiziği Departmanı ve Rusya Bilimler Akademisi Fotokimya Merkezi’nde araştırmacı olan Aleksandra Freydzon şu açıklamayı yaptı: “Ekip olarak, organik elektronik maddelerin özellikleri üzerinde bir öngörücü modelleme yürütmekteyiz.

Çalışmalarımız özellikle ışık yayan organik diyotlar (OLED) üzerinde yoğunlaşmış durumda. OLED çalışırken, elektronlar katotlar üzerinden beslenir ve elektron deliklerine anot üzerinden iletilir. Cihazın ortasında bir yerde buluşup yeniden birleşirler ve bu sayede de dışarıya ışık yayılır. Elektron ve elektron deliği, yakın olduğu zaman birleşmeden yeteri kadar süre durabilir. Bu duruma ise uyarım adı verilir. Çoğu zaman söz konusu uyarım, aynı molekül üzerinde gerçekleşir.”