Mynet Trend

Galatasaray'a Falcao müjdesi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 28.07.2019 22:58 | Son Güncelleme

İspanyol basını, Fransız ekibi Monaco'nun Real Madrid'de forma şansı bulamayan Mariano Diaz ile her konuda anlaşmaya vardığını yazdı. Monaco'nun bu transferi bitirmesi halinde Falcao'yu serbest bırakacağı iddia edildi.

Galatasaray'a Falcao müjdesi

Monaco'nun Radamel Falcao için Galatasaray ile yaptığı görüşmede 'Önce biz Falcao yerine forvet alalım' demesinin ardından Fransız ekibi yeni forvetini bulmuş gibi gözüküyor.

İspanya'nın El Chiringuito kanalının haberine göre Fransız ekibi, Real Madrid'de aradığı süreleri bulamayan Mariano Diaz ile her konuda anlaştı.

İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ
25 yaşındaki forvet ile anlaşan Monaco, bonservis konusunda ise Real Madrid'i ikna etmeye çalışıyor. Forvet hattında Luka Jovic ve Karim Benzema bulunan İspanyol ekibinin de Diaz'ı göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Monaco'nun bu transferi bitirmesi halinde Falcao'yu serbest bırakacağı iddia edildi.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Tarihi transfer iptal! Servet kazanacaktıTarihi transfer iptal! Servet kazanacaktı
Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni adresiGalatasaray'da ayrılık! İşte yeni adresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao Monaco galatasaray Mariano Diaz real madrid

En Çok Okunan Trend Haberler

Esnaflar buldu, görünüşüyle korkuttu: Isırınca öldürdüğünü duyduk

Esnaflar buldu, görünüşüyle korkuttu: Isırınca öldürdüğünü duyduk

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası! 'Neden öldürdünüz?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

Korkunç cinayette yasak aşk iddiası! 'Neden öldürdünüz?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Ünlü profesör hayatını kaybetti

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gareth Bale'ın Jiangsu Suning'e transferi iptal oldu (Haftada 1 milyon Sterlin kazanacaktı)

Tarihi transfer iptal! Servet kazanacaktı

Galatasaraylı Batuhan Tekin, Hekimoğlu Trabzon'da

Galatasaray'da ayrılık! İşte yeni adresi

Alex de Souza futbola geri dönüyor

Alex geri dönüyor

Beşiktaş taraftarı sahaya girdi, ortalık karıştı! 'Orhan Ak bize silah çeksene'

Beşiktaş taraftarı sahaya girdi, ortalık karıştı!

Madiea Ghafoor, arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı

Ünlü sporcu arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Caen açıkladı: Başakşehir'in yeni golcüsü Enzo Crivelli

Başakşehir'in yeni transferini açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.