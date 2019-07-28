Galatasaray'a Falcao müjdesi

Monaco'nun Radamel Falcao için Galatasaray ile yaptığı görüşmede 'Önce biz Falcao yerine forvet alalım' demesinin ardından Fransız ekibi yeni forvetini bulmuş gibi gözüküyor.

İspanya'nın El Chiringuito kanalının haberine göre Fransız ekibi, Real Madrid'de aradığı süreleri bulamayan Mariano Diaz ile her konuda anlaştı.

İYİCE GÖZDEN DÜŞTÜ

25 yaşındaki forvet ile anlaşan Monaco, bonservis konusunda ise Real Madrid'i ikna etmeye çalışıyor. Forvet hattında Luka Jovic ve Karim Benzema bulunan İspanyol ekibinin de Diaz'ı göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Monaco'nun bu transferi bitirmesi halinde Falcao'yu serbest bırakacağı iddia edildi.

