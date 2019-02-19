Mynet Trend

Monster Hunter World’de Ciri rüzgarı!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.02.2019 08:49 | Son Güncelleme

Şu aralar oyun dünyasının popüler isimlerinden biri olan Monster Hunter World için yeni bir etkinlik başlatıldı. Bu etkinlik sonucunda Ciri’nin özel zırhına sahip olabilirsiniz.

Monster Hunter World’de Ciri rüzgarı!

Son dönemde online dinamiklere sahip olan  yapımların hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu oyunlardan birisi de Monster Hunter World. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Monster Hunter ve Witcher yapımcıları arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma neticesinde The Witcher 3 oyunundaki bazı yaratıklar ve karakterler Monster Hunter dünyasında boy göstermeye başlamıştı.

Şimdi bu anlaşma kapsamında yeni bir etkinliğin startı verildi. Monster Hunter World oyuncuları 28 Şubat’a kadar devam edecek olan Woodland Spirit görevini yaparak Ciri’nin özel zırhını elde edebilecekler. The Witcher 3’ün ana karakterlerinden biri olan Ciri, şu aralar Monster Hunter’da da hayli popüler.

Görevi tamamlayan oyuncular Ciri’nin özel zırhı ve silahı için gerekli olan bileşenlere sahip olacaklar. Tabi ki şu noktayı da hatırlatmamız gerekiyor. Bu etkinliğe dahil olabilmek için Hunter Rank’ınızın en az 50 olması gerekiyor.

Peki görevde sizi nasıl bir yaratık bekliyor. Hemen bununla ilgili bir ipucunu da sizlerle paylaşalım. Geralt’ın The Witcher 3’te aldığı bir sözleşmede Ancient Forest’ta ölümcül bir Leshen ile mücadelesine tanık olmuştuk. İşte Monster Hunter World’de bizi çok daha zorlu bir Leshen bekliyor.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

Tesadüfün böylesi! Görmek için yeraltına iniyorlarTesadüfün böylesi! Görmek için yeraltına iniyorlar
Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!Dünyanın en güvenli ülkesi açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Monster Hunter: World The Witcher 3

En Çok Okunan Trend Haberler

Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

Hanımağa yine şaşırttı! Üzerinde bir servet var…

Hanımağa yine şaşırttı! Üzerinde bir servet var…

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Alaska kurdu ilgi odağı oldu! Ağzındaki balığı bırakmadı

Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

Vahşet! Tecavüz edip başını kesti, derisini yüzdü!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IoT cihazları siber suçluların hedefinde

IoT cihazları siber suçluların hedefinde

Vivo iQOO Phone su yüzüne çıktı

Vivo iQOO Phone su yüzüne çıktı

ePttAVM üzerinden tanzim sebze nasıl alınır?

ePttAVM üzerinden tanzim sebze nasıl alınır?

Organize İşler Sazan Sarmalı sektörü birbirine düşürdü!

Organize İşler Sazan Sarmalı sektörü birbirine düşürdü!

İşte karşınızda kanlı canlı Galaxy S10!

İşte karşınızda kanlı canlı Galaxy S10!

Android 9 ve Full HD ekran Huawei P30’da görüldü

Android 9 ve Full HD ekran Huawei P30’da görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.