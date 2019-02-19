Monster Hunter World’de Ciri rüzgarı!

Son dönemde online dinamiklere sahip olan yapımların hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu oyunlardan birisi de Monster Hunter World. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Monster Hunter ve Witcher yapımcıları arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma neticesinde The Witcher 3 oyunundaki bazı yaratıklar ve karakterler Monster Hunter dünyasında boy göstermeye başlamıştı.

Şimdi bu anlaşma kapsamında yeni bir etkinliğin startı verildi. Monster Hunter World oyuncuları 28 Şubat’a kadar devam edecek olan Woodland Spirit görevini yaparak Ciri’nin özel zırhını elde edebilecekler. The Witcher 3’ün ana karakterlerinden biri olan Ciri, şu aralar Monster Hunter’da da hayli popüler.

Görevi tamamlayan oyuncular Ciri’nin özel zırhı ve silahı için gerekli olan bileşenlere sahip olacaklar. Tabi ki şu noktayı da hatırlatmamız gerekiyor. Bu etkinliğe dahil olabilmek için Hunter Rank’ınızın en az 50 olması gerekiyor.

Peki görevde sizi nasıl bir yaratık bekliyor. Hemen bununla ilgili bir ipucunu da sizlerle paylaşalım. Geralt’ın The Witcher 3’te aldığı bir sözleşmede Ancient Forest’ta ölümcül bir Leshen ile mücadelesine tanık olmuştuk. İşte Monster Hunter World’de bizi çok daha zorlu bir Leshen bekliyor.

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