Montassir Lahtimi Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Lahtimi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!

Montassir Lahtimi hakkında Trabzonspor'dan son dakika açıklaması geldi. Trabzonspor'dan yapılan Lahtimi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi. Montassir Lahtimi günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Montassir Lahtimi'nin biyografisi...

MONTASSİR LATHİMİ KİMDİR?

Montassir Lahtimi 1 Nisan 2001 yılında Morocco'da dünyaya geldi.

Lahtimi, üst düzey kariyerine 2019 yılında FUS Rabat takımı ile başladı. 18 Ağustos 2022'de Trabzonspor'a 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak 600.000 € ücret karşılığında transfer oldu.

Lahtimi, Fas için uluslararası bir genç. 2021 Afrika U-20 Uluslar Kupası'nda Fas U17 takımında oynadı ve takımın çeyrek finale yükselmesine yardımcı oldu. 25 Kasım 2021'de Fas U23'leri ile kampa çağrıldı. 2021 İslami Dayanışma Oyunları için Fas A milli takımına çağrıldı.

MONTASSİR LAHTİMİ'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

Montassir Lahtimi'nin profesyonel kariyeri:

2019–2022 FUS Rabat

2022– Trabzonspor

Montassir Lahtimi'nin Millî takım kariyeri:

2018 Fas U17

2019–2021 Fas U20

2021 Fas U23

2022– Fas

TRABZONSPOR'DAN 'MONTASSİR LAHTİMİ' AÇIKLAMASI

Montassir Lahtimi hakkında Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi'nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödeme yapacaktır. Futbolcunun, Wydad Athletic Kulübünün resmi maçlarının %75'inde oynaması halinde satın alma opsiyonu gerçekleşecek olup, Wydad Athletic Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, futbolcunun kesin transferinin gerçekleşmesi ve sonrasında bir başka kulübe transfer olması halinde, elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si Kulübümüze ödenecektir."

