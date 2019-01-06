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Mophie powerstation PD neler sunuyor?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

Mobil aksesuar üreticisi Mophie, bugün yeni taşınabilir hızlı şarj cihazlarını duyurdu. powerstation PD ve powerstation PD XL sadece 30 dakikada telefonun bataryasının yarısını doldurabiliyor.

Mophie powerstation PD neler sunuyor?

Apple ve Android cihazlar için lisanslı bir şekilde aksesuar üreten Mophie firması, özellikle taşınabilir şarj cihazları yani powerbank ürünleri ile büyük beğeni toplamıştı. Mophie şimdi de hem taşınabilir hem de hızlı şarj edebilen yeni ürünlerini duyurdu. powerstation PD ve PD XL olmak üzere iki farklı model ile karşımıza çıkan firma yüksek fiyat etiketleri ile dikkat çekiyor.

Mophie yeni şarj cihazlarını USB-C ve USB-A ile donatarak her cihaza destek vermeyi hedefliyor. PD modeli 60 dolar PD XL modeli ise 80 dolar fiyat etiketine sahip. Bu hızlı şarj cihazları, telefonun bataryasının yarısını 30 dakikada doldurabiliyor.

PD modelinde 6.700 mAh kapasiteli batarya bulunurken, PD XL modelinde ise tam 10.050 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. En fazla 18W’lık çıkı sunan bu taşınabilir şarj cihazı, 15W destekli telefonları hızlı şarj edebiliyor. USB Type-A portundan ise maksimumda 12W’lık bir güç çıkışı verildiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
mophie PD Teknoloji

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