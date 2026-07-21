Mor altının hasadı başladı! Kilosu 700 lira, talep patladı

Karadeniz başta olmak üzere Bursa, Sakarya, Düzce ve bazı Ege illerinde yetiştirilen yaban mersini, kısa hasat dönemi ve zahmetli üretim süreci nedeniyle en değerli meyveler arasında gösteriliyor. Taze tüketimin yanı sıra reçel, marmelat, meyve suyu, kurutulmuş atıştırmalık ve tatlılarda da kullanılan ürün, yüksek fiyatına rağmen raflarda kısa sürede tükeniyor.

Üreticiler, özellikle son yıllarda sağlıklı yaşam bilincinin artmasıyla birlikte iç pazarda talebin önemli ölçüde yükseldiğini, ihracat siparişlerinin de üretime yön verdiğini belirtiyor.

NEDEN MOR ALTIN DİYORLAR?

Yaban mersini; içerdiği antosiyaninler, C vitamini, K vitamini ve lif bakımından zengin yapısıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, düzenli ve dengeli tüketildiğinde güçlü antioksidan içeriği sayesinde hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Meyvenin bağışıklık sistemini desteklemeye katkı sağlayabileceği, kalp ve damar sağlığını destekleyen beslenme düzeninin bir parçası olabileceği ve sindirim sisteminin normal çalışmasına yardımcı olan lif içerdiği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, tek başına mucizevi bir besin olarak görülmemesi ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

HASAT KISA SÜRÜYOR

Yaban mersininde hasat dönemi iklim koşullarına göre değişmekle birlikte genellikle temmuz ayında başlayıp ağustos sonuna kadar devam ediyor. Meyveler aynı anda olgunlaşmadığı için hasat birkaç hafta boyunca belirli aralıklarla elle yapılıyor.

Bu durum hem işçilik maliyetini artırıyor hem de ürünün değerini yükselten en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Hassas yapısı nedeniyle toplandıktan sonra özenle sınıflandırılan meyveler, soğuk zincir korunarak pazara ulaştırılıyor.

Türk üreticilerin yetiştirdiği yaban mersini; Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere birçok pazardan ilgi görüyor. Özellikle kaliteli üretim yapılan bölgelerde elde edilen ürünlerin önemli bir bölümü ihraç edilirken, iç pazarda da zincir marketler ve organik ürün satış noktalarından yoğun talep görüyor.

SATIN ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, yaban mersini satın alırken meyvelerin canlı mor-mavi renkte olmasına, ezik veya küflü olmamasına dikkat edilmesini öneriyor. Taze meyvelerin buzdolabında saklanması ve tüketmeden hemen önce yıkanması tavsiye edilirken, uzun süre muhafaza etmek isteyenler için dondurma yönteminin de uygun bir seçenek olduğu belirtiliyor.

Kısa hasat dönemi, zahmetli üretim süreci ve artan talep nedeniyle "mor altın" olarak anılan yaban mersininin bu sezon da üreticilerin en değerli ürünlerinden biri olması bekleniyor.