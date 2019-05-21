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Mor renkli Xbox One S Fortnite Limited Edition sızdı

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TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 10:41 | Son Güncelleme

Microsoft, bu nesilin son kozlarını oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Xbox One S’in disk sürücüsüz sürümünü duyuran firma, şimdiler de ise Fortnite Edition’ı duyurmaya hazırlanıyor.

Mor renkli Xbox One S Fortnite Limited Edition sızdı

Bugün gelen bilgilere göre; Fortnite için Xbox One S’in mor renkli sürümü çok yakında satışa sunulacak. Bu Edition, bonus hediyeleri ile büyük ilgi çekecek gibi görünüyor.

Fortnite Limited Edition sürümü; Fortnite’ta kullanılabilecek olan Dark Vertex skin, pickaxe, ve glider ile gelecek. Ayrıca bu bundle’ın içerisinden 2.000 V-bucks da çıkacak. 1 Aylık Xbox Live Gold, Xbox Game Pass ve EA Access hediyesi ile gelecek olan bu setin henüz ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

299 dolar fiyat etiketine sahip olacak olan bu setin Türkiye’de de satışa sunulacağını düşünüyoruz. Eğer Fortnite tutkunuysanız bonus hediyeler ile gelen bu seti kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
microsoft Xbox One S Fortnite Edition

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