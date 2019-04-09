Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri kendini göstermeye başladı

Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak yaylası karların erimeye başlaması ile birlikte mora bürünmeye başladı.

TUR ŞİRKETLERİ ÇİÇEKLERİN AÇMASINI BEKLİYOR

Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili'ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, mor görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda yaylada açan mavi yıldız çiçekleri bu yıl kışın bölgede yüksek kesimlerde sert geçmesi üzerine geçtiğimiz yılların aksine geç açtı. Kadıralak Yaylası'nın bazı bölgelerinde açmaya başlayan Mavi Yıldız çiçekleri, bu hafta sonu itibariyle yaylanın tamamında görülmesi bekleniyor. Yayla hafta içi olması nedeniyle sessizliğini korurken, yayladaki çiçeklerin geç açması nedeniyle bir çok tur şirketi turlarını ertelemek zorunda kaldı.

YAPAY BİR GÖL YAPILMASI PLANLANIYOR

'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti. Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren 'Mavi yıldız' çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.