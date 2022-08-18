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Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?

18.08.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Morgan Freeman sorusu gündem oldu. "Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...

Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?

Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?

A- Milyonluk Bebek
B- Esaretin Bedeli
C- Yedi
D- Affedilmeyen

Doğru Cevap: A) Milyonluk Bebek

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Morgan Freeman Kim Milyoner Olmak İster milyoner oscar
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