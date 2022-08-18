ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Morgan Freeman sorusu gündem oldu. "Morgan Freeman, kariyerindeki tek Oscar'ı hangi filmdeki rolüyle kazanmıştır?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...
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