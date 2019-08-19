Moritanya'ya giden turistler Sahra Çölü'ne uğramadan geçemiyor

Çölün başkent Nuakşot sınırlarındaki kısmında çadırlar kuran halk, burada gelen misafirleri ağırlıyor. Ziyaretçiler yöresel yemeklerden yeme imkanı bulup, geleneksel kıyafetler giyerek kum tepeleri, çöl ağaçları ve develerle fotoğraf çektiriyor. Bazı turistler ise geceyi çölde geçirmeyi tercih ediyor.
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