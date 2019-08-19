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Moritanya'ya giden turistler Sahra Çölü'ne uğramadan geçemiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Moritanya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, Sahra Çölü'nü ziyaret etmeden ülkeden ayrılmıyor.

GİDİŞ
İstanbul
2019-08-26 18:15:00
Nouakchott
2019-08-27 00:35:00
DÖNÜŞ
Nouakchott
2019-09-02 23:55:00
İstanbul
2019-09-03 16:00:00
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Çölün başkent Nuakşot sınırlarındaki kısmında çadırlar kuran halk, burada gelen misafirleri ağırlıyor. Ziyaretçiler yöresel yemeklerden yeme imkanı bulup, geleneksel kıyafetler giyerek kum tepeleri, çöl ağaçları ve develerle fotoğraf çektiriyor. Bazı turistler ise geceyi çölde geçirmeyi tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
moritanya turist

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