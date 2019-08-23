Moroziuk’un eşinden olay video! Futbol topuyla soyundu

Çaykur Rizespor’un başarılı defans oyuncusu Mykola Moroziuk’un eşinin futbol şovu izleyenleri hayran bıraktı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoyu izlemek isteyenler hemen araştırma yapmaya başladı.
Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden üstünü çıkardığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden üstünü çıkarma beceri takipçilerinden tam not aldı. Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.
1 TEMMUZ 2019'DA KADROYA KATILMIŞTI
Çaykur Rizespor, Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'u 1 Temmuz 2019 tarihinde bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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