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Moroziuk’un eşinden olay video! Futbol topuyla soyundu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 23.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Süper Lig’in en iyi defans oyuncuları arasında bulunan Çaykur Rizesporlu Mykola Moroziuk’un eşinin futbol topuyla şov yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Çaykur Rizespor’un başarılı defans oyuncusu Mykola Moroziuk’un eşinin futbol şovu izleyenleri hayran bıraktı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoyu izlemek isteyenler hemen araştırma yapmaya başladı.

Çaykur Rizespor'da oynayan 31 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un futbol topunu topuklu ayakkabı ile boynunun üzerine fırlattıktan sonra topu düşürmeden üstünü çıkardığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Irina'nın topu yere düşürmeden üstünü çıkarma beceri takipçilerinden tam not aldı. Irina Moroziuk'in Instagram'da 27 bin takipçisi bulunuyor.

1 TEMMUZ 2019'DA KADROYA KATILMIŞTI

Çaykur Rizespor, Ukraynalı futbolcu Mykola Moroziuk'u 1 Temmuz 2019 tarihinde bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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