TREND

Mortal Kombat 11: Fatality’ler için değer

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 09:15 | Son Güncelleme

NetherRealm Studios’ta yeni Mortal Kombat için 100 kişi çalışıyor. Kimileri yıllardır orada, kimileri ise ekibe yeni dahil oldu ve hepsi de yeni fikirler ve oyuncuları mutlu edebilecek hamleler üzerine kafa yoruyor. İşte Mortal Kombat 11 böyle bir ekibin elinden çıktı.

Mortal Kombat 11: Fatality’ler için değer

Bildiğiniz gibi her Mortal Kombat oyununda en önemli unsurlar arasında Fatality, yani bitirici vuruşlar yer alır. Kısa süre önce tanıtılan Mortal Kombat 11 de özellikle Fatality’leriyle adından sıklıkla söz ettireceğe benziyor. Ağır çekimde ve farklı kamera açılarının kullanılmasıyla elde edilen bu sahneler, serinin yaratıcısı Ed Boon’a göre yapılması zor, ama buna değecek işler oldu.

Öte yandan, bir diğer bilgi ise karakterlerle ilgili. Bildiğiniz gibi oyunda birçok klasik karakter bulunuyor ve bunların yanında yeni karakterler de var, ancak yeni karakterler tarafında bir önceki Mortal Kombat kadar bonkör davranılmayacağı da belirtildi.

Mortal Kombat 11, PC, PS4 ve XONE platformları için 23 Nisan itibarıyla raflarda yerini alacak. Oyun, bu çıkıştan kısa süre sonra da Switch konsolunda oynanabilir olacak. Ayrıca, MK11’in 300 dolar değerindeki koleksiyonluk versiyonu da şu an GameStop üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda.

Google’a rekor ceza: 50 milyon euro!

Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu
Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracakSamsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak
Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mortal Kombat 11: Fatality Teknoloji

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony Xperia XZ4, kameralara yakalandı

Sony Xperia XZ4, kameralara yakalandı

Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Mercedes-Benz ve BMW birlikte kompakt otomobiller geliştirecekler!

Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak

Samsung, Neuro Game Booster ile telefonlarını uçuracak

Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak

Eşsiz kameralarıyla rakiplerine meydan okuyacak

PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG Vikendi güncellemesi ile gelen yenilikler

Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

Exynos 7904 yonga seti duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.