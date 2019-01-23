Mortal Kombat 11: Fatality’ler için değer

Bildiğiniz gibi her Mortal Kombat oyununda en önemli unsurlar arasında Fatality, yani bitirici vuruşlar yer alır. Kısa süre önce tanıtılan Mortal Kombat 11 de özellikle Fatality’leriyle adından sıklıkla söz ettireceğe benziyor. Ağır çekimde ve farklı kamera açılarının kullanılmasıyla elde edilen bu sahneler, serinin yaratıcısı Ed Boon’a göre yapılması zor, ama buna değecek işler oldu.

Öte yandan, bir diğer bilgi ise karakterlerle ilgili. Bildiğiniz gibi oyunda birçok klasik karakter bulunuyor ve bunların yanında yeni karakterler de var, ancak yeni karakterler tarafında bir önceki Mortal Kombat kadar bonkör davranılmayacağı da belirtildi.

Mortal Kombat 11, PC, PS4 ve XONE platformları için 23 Nisan itibarıyla raflarda yerini alacak. Oyun, bu çıkıştan kısa süre sonra da Switch konsolunda oynanabilir olacak. Ayrıca, MK11’in 300 dolar değerindeki koleksiyonluk versiyonu da şu an GameStop üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda.

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