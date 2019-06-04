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Mortal Kombat 11 için 6 yeni karakter daha geliyor

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TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

Dövüş oyunu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Mortal Kombat serisinin son oyunu 23 Nisan’da raflardaki yerini almıştı. Orijinal Mortal Kombat hikayesinin kaldığı yerden devam eden oyun, satış rakamlarıyla yayıncısı Warner Bros’u memnun etmeyi başardı.

Mortal Kombat 11 için 6 yeni karakter daha geliyor

Yapımcı ekip NetherRealm Studios, daha Mortal Kombat 11 çıkmadan önce Kombat Pack isimli bir eklenti yayınlanacağını ve bu eklenti ile birlikte serinin ikonik karakterlerinden Shang Tsung’ın oyuna ekleneceği belirtilmişti. Geçtiğimiz gün eklenti ile oyuna eklenecek olan karakterler hakkında yeni bir açıklama daha yapıldı.

Yapımcı ekip, Shang Tsung haricinde oyuna 5 dövüşçünün daha ekleneceğini belirtti. Bu karakterler Nightwolf, Sindel ve Spawn olarak açıklandı. 2 dövüşçünün ise daha sonra duyurulacağı söylenildi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Mortal Kombat 11, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için eş zamanlı olarak satışa sunulmuştu. Ayrıca dileyenler daha önceden yayınlanmış olan Shang Tsung oynanış videosuna da yukarıdan göz atabilirler.

Oynanış videosu için buraya tıklayınız

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Mortal Kombat 11 mortal kombat

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