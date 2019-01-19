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Mortal Kombat 11 kapalı beta doğrulandı!

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TEKNOLOJİ  | 19.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Mortal Kombat serisinin yeni oyunu Mortal Kombat 11’in ilk oynanış videolarının bugün itibarıyla yayınlanması bekleniyor. Bunun yanında, oyuna dair bazı bilgiler de ortaya çıktı.

Mortal Kombat 11 kapalı beta doğrulandı!

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11, PC, PS4, XONE ve Switch platformları için 23 Nisan 2019 itibarıyla raflarda yerini alacak. Tabii şimdiden hayranlar çok heyecanlı ve bugün itibarıyla oyunun ilk oynanış videoları yayınlanacak. Bir de…

İsterseniz MK11’i resmi sitesi üzerinden ön sipariş verebiliyorsunuz ve bu sayede bazı bonuslara sahip olabiliyorsunuz. Eğer oyunu ön sipariş verirseniz, Shao Kahn’ oynanabilir karakter olarak yönetebileceksiniz. Ek olarak, Mortal Kombat 11’in kapalı beta sürecine de katılabilecek, dolayısıyla milyonlarca oyuncudan önce yeni oyunun keyfini sürebileceksiniz.

Bu arada, oyunda yer alacak dövüşçü listesinin ve ilk DLC paketinde yer alacak dövüşçülerin isimlerinin sızdırıldığı belirtiliyor. Bunları da paylaşalım.

Oyunda yer alacak dövüşçüler:
Scorpion
Sub-Zero
Raiden
Liu Kang
Kitana
Jade
Rain
Sonya Blade
Johnny Cage
Noob Saibot
Smoke
Cyrax
Sindel
Reptile
Goro
Shang Tsung
Kung Lao
Fujin
Bo’ Rai Cho
Frost
Kenshi
Daegon
Kotal Kahn
Erron Black
Cassie Cage
Jacqui Briggs
Takeda
Kung Jin
Diederik
Reina
Geras
Kronika
Shao Kahn (Ön sipariş bonusu)
İlk DLC paketi Kombat Pack 1’deki dövüşçüler:
Ermac
Li Mei
Nightwolf
Nimbus
Michael Myers
Pennywise

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mortal kombat oyun

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