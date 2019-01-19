Mortal Kombat 11 kapalı beta doğrulandı!

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11, PC, PS4, XONE ve Switch platformları için 23 Nisan 2019 itibarıyla raflarda yerini alacak. Tabii şimdiden hayranlar çok heyecanlı ve bugün itibarıyla oyunun ilk oynanış videoları yayınlanacak. Bir de…

İsterseniz MK11’i resmi sitesi üzerinden ön sipariş verebiliyorsunuz ve bu sayede bazı bonuslara sahip olabiliyorsunuz. Eğer oyunu ön sipariş verirseniz, Shao Kahn’ oynanabilir karakter olarak yönetebileceksiniz. Ek olarak, Mortal Kombat 11’in kapalı beta sürecine de katılabilecek, dolayısıyla milyonlarca oyuncudan önce yeni oyunun keyfini sürebileceksiniz.

Bu arada, oyunda yer alacak dövüşçü listesinin ve ilk DLC paketinde yer alacak dövüşçülerin isimlerinin sızdırıldığı belirtiliyor. Bunları da paylaşalım.

Oyunda yer alacak dövüşçüler:

Scorpion

Sub-Zero

Raiden

Liu Kang

Kitana

Jade

Rain

Sonya Blade

Johnny Cage

Noob Saibot

Smoke

Cyrax

Sindel

Reptile

Goro

Shang Tsung

Kung Lao

Fujin

Bo’ Rai Cho

Frost

Kenshi

Daegon

Kotal Kahn

Erron Black

Cassie Cage

Jacqui Briggs

Takeda

Kung Jin

Diederik

Reina

Geras

Kronika

Shao Kahn (Ön sipariş bonusu)

İlk DLC paketi Kombat Pack 1’deki dövüşçüler:

Ermac

Li Mei

Nightwolf

Nimbus

Michael Myers

Pennywise

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