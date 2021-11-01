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Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Galatasaray- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

01.11.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray- Gaziantep FK maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü 19.00'da başladı. Maçın sonucunda kazanan takım, 2-0'lık galibiyet ile Galatasaray oldu. Ancak maçın ardından, Galatasaray'ın attığı golün ofsayt olup olmadığı oldukça tartışıldı. Yorumcular, golün ofsayt olup olmadığı konusunda fikir ayrılığı yaşadı.

Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Galatasaray- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Nef Stadı'nda gerçekleştirilen maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Maçta, Morutan'ın attığı golün ofsayt olduğu iddia edildi. Maçın ardından yorumcular ise golün ofsayt olup olmadığını tartıştı. İşte merak edilenler...

MORUTAN'IN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Morutan'ın attığı gol yorumcular tarafından değerlendirildi. Morutan'ın golünün Beşiktaş'ın Hatay maçında iptal edilen golüne benzer olduğu ifade edildi ve konu üzerinde kafa yoruldu. Tartışma konusu olan pozisyonda Volkan Demirel, iki takımın da attığı golün nizami olduğunu savundu. Tümer Metin ise Beşiktaş maçında gerçekleşen pozisyonun farklı olduğunu ve Galatasaray'ın golünde ofsayt olmadığını ifade etti.

Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Galatasaray- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

"BENCE OFSAYT DEĞİL"

İki pozisyonu da değerlendiren Tümer Metin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Morutan'ın vuruşunda da Nelsson kalecinin görüş açısını bozup bozmadığı tartışıldı, Beşiktaş maçında da Mehmet Topal'ın attığı gol tartışılmıştı. Benim şahsi görüşüm iki pozisyon aynı değil. Beşiktaş'ın golünde Montero'nun oyuna müdahil oluşu, ayağını çekişi vardı. Morutan'ın golünde ise Nelsson hiç kıpırdamadı ve Günay'ın görüş açısını da kapatmıyordu. Bence ofsayt değil Nelsson."

Pozisyonları değerlendiren Volkan Demirel ise şöyle konuştu: "5 metrede senin görüşünü kimse engellemez. Bence Galatasaray'ın attığı gol de, Beşiktaş'ın attığı gol de nizami goldü. Ben yedim aynısını, 1,5 metre mesafe vardı, gol verildi. Burada mesafe çok açık."

Morutan'ın golünde ofsayt var mı? Galatasaray- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

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Galatasaray Futbol Kulübü Gaziantep FK Olimpiu Morutan
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