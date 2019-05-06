Moskova’daki uçak faciasının olası nedenleri belirlendi

Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre, 73 kişiden 41’inin ölümüne yol açan facia ile ilgili üç olasılık değerlendiriliyor.

Komitenin açıklamasında “Soruşturmada olayın nedenleri ile ilgili çeşitli olasılıklar değerlendiriliyor. Bu ihtimaller arasında pilot, hareket memurları ve teknik denetleyicilerin yeteri kadar deneyimli olmaması, uçaktaki bir arıza ve kötü hava koşulları bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

‘YILDIRIM ÇARPMASI NEDENİYLE İLETİŞİM KESİLDİ’

Diğer yandan uçağın pilotlarından Denis Yevdokimov, Telegram’da Baza kanalına yaptığı açıklamada, pilotlar aniden Şeremetyevo Havalimanı’na inmeye başlamadan çok kısa süre önce ani bir parlama ve bir patlama sesinin olduğunu söyledi. O sırada yıldırım çarpması nedeniyle kara ile iletişimlerinin kesildiğini aktaran Yevdokimov’un açıklamasına göre, bu arıza nedeniyle mürettebatın manuel inişten başka seçenek kalmadı.

Daha sonra da nihayet telsiz bağlantısı kurulabildi, ancak Yevdokimov kendilerini piste iniş için yönlendiren hava trafik kontrol ekibine yalnızca birkaç kelime söyleyebildi. İniş sırasında uçak piste birkaç kez çarptı, bu da muhtemelen dolu yakıt depolarının zarar görmesine ve uçağın arka tarafında bir yangının alevlenmesine yol açtı.