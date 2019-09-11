SPOR

Mossoro gençlere taş çıkardı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 11.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

Göztepe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Marcio Mossoro, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Mossoro gençlere taş çıkardı

Sezona istediği başlayamayan ve transfer sezonunun kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Göztepe’de, Brezilyalı orta saha Mossoro’nun antrenmanlarda gösterdiği performans teknik heyetten tam not aldı.

Transfer gerçekleştikten sonra bazı kesimler tarafından yaşlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Brezilyalı oyuncunun hem fiziksel hem de mental olarak oldukça iyi seviyede olduğu belirtildi. Hem antrenmanlarda hem de Altınordu ile oynanan hazırlık maçında klasını gösteren ve kısa sürede Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne girmeyi başaran Brezilyalı 10 numaranın, Çaykur Rizespor karşısında formayı kapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TAM BİR PROFESYONEL

Göztepe’nin bu sezon çok şey beklediği ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Mossoro’nun, antrenmanların yanı sıra özel hayatında da çok profesyonelce yaşadığı öğrenildi. Özel hayatına çok dikkat ettiği belirtilen Mossoro’nun ilerleyen yaşına rağmen bu şekilde istikrarlı bir grafik çizmesinin en büyük sebeplerinden birinin de bu olduğu belirtildi. Türkiye’de 6. sezonunu geçiren Mossoro, geride kalan 5 yılda 174 resmi maça çıktı. Brezilyalı 10 numara sezonda 34 resmi maç ortalaması tutturdu.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Göztepe'nin son transferlerinden başarı sözüGöztepe'nin son transferlerinden başarı sözü
'Yeni bir sayfa açacağız''Yeni bir sayfa açacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mossoro Göztepe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Muriç, İngiltere'yi salladı ama yıkamadı

Muriç, İngiltere'yi salladı ama yıkamadı

Şenol Güneş'ten İzlanda itirafı

Şenol Güneş'ten İzlanda itirafı

Vedat Muriç'e Premier Lig'den takip

Vedat Muriç'e Premier Lig'den takip

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mossoro gençlere taş çıkardı

Mossoro gençlere taş çıkardı

Göztepe'nin son transferlerinden başarı sözü

Göztepe'nin son transferlerinden başarı sözü

Tamer Tuna: Yeni bir sayfa açacağız

'Yeni bir sayfa açacağız'

Göztepe'de Başkan Sepil sessizliğini bozdu

Göztepe'de Başkan Sepil sessizliğini bozdu

Göztepe Atınç, Nukan'ı transfer etti

Göztepe Atınç, Nukan'ı transfer etti

Göztepe, Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı

Göz-Göz'e İtalyan golcü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.