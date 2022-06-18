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Mostar Köprüsü nerede? YKS 2022’de sorulan Mostar Köprüsü hangi ülkede ve kim tarafından yapıldı?

18.06.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavında sorulmasının ardından merak edilen mekanlardan olan Mostar Köprüsü'nün yeri ve hangi ülkede bulunduğu merak ediliyor. Mostar Köprüsü Mostar şehrinde yer alan en önemli yapılardan birini oluşturuyor. Peki Mostar Köprüsü nerede? Mostar Köprüsü hangi ülkede ve kim tarafından yapıldı? İşte merak edilenler...

Mostar Köprüsü nerede? YKS 2022’de sorulan Mostar Köprüsü hangi ülkede ve kim tarafından yapıldı?

Mostar Köprüsü, YKS sınavında yer alan sorunun ardından merak edilmeye başlandı. Köprünün hangi ülkede yer aldığı ve kim tarafından inşa edildiği sorgulanıyor. Peki Neretva nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü nerede?

MOSTAR KÖPRÜSÜ NEREDE?

Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'in Mostar şehrinden Neretva nehri üzerinde yer almaktadır. YKS sınavında adı geçen köprü, 1566 yılında inşa edilmiş ve Mimar Sinan'ın öğrencisi olarak bilinen Mimar Hayreddin tarafından yapılmıştır. 8 Kasım 1993 tarihinde Hırvat topçu birlikleri top atışlarına başlamış ve köprü 9 Kasım 1993 tarihinde Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştür. Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini birbirine bağlayan önemli ve tarihi köprü, pek çok vatandaşın sulara atladığı yer olmaktadır.

Mimar Hayrettin tarafından 1566 senesinde inşa edilen köprünün yapımında toplamda 456 kalıp taş kullanılmıştır. 4 metre genişliğindeki köprü, 24 metre yüksekliğindedir. Uzunluğu ise 30 metredir. Mostar şehrine adını veren köprünün geleneği de ilginçtir. Bir geleneğe göre şehirdeki erkekler, nişanlılarına cesaretlerini ispatlamak için düğün öncesinde köprüden atlamakta. Tarihi köprü, Bosna savaşı esnasında tank birliklerinin köprüye saldırmasıyla 9 Kasım 1993 tarihinde sulara gömülmüştür.

UNESCO, IRCICA ve Dünya Bankası ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)'nın desteğiyle 1997 yılında köprünün yeniden inşasına başlanmıştır. Köprü üst düzey bir törenle İngiltere Prensi Charles tarafından 23 Temmuz 2004 tarihinde tekrardan açılmıştır ve 2005'te UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne eklenmiştir.

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