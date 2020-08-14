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MotoGP’de heyecan Red Bull Ring’e taşınıyor

Red Bull Red Bull
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Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de heyecan Avusturya’da devam ediyor. Sezonun 4. yarışı Red Bull Ring’de pazar günü TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek. Çekya’da gerçekleştirilen son yarışta ilk MotoGP galibiyetini kazanan Red Bull sporcusu Binder, Avusturya’da kazanarak seri yakalamak istiyor.

MotoGP’de heyecan Red Bull Ring’e taşınıyor

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2020 sezonunun geri dönüş sonrası dördüncü yarışı Avusturya’da gerçekleştirilecek.4.3 kilometrelik Red Bull Ring’de 28 tur üzerinden düzenlenecek yarışta gözler Red Bull sporcusu Brad Binder’da olacak.

24 yaşındaki Güney Afrikalı sporcusu Brad Binder, Red Bull KTM takımı ile MotoGP kariyerinin üçüncü yarışında podyumun en tepesine Brno’da çıkarken, takımının kendi evi olan Red Bull Ring’de de kazanarak seri yakalamak istiyor. MotoGP’de ilk zaferine ulaştırdığı takımı Red Bull KTM hakkında açıklamalarda bulunan Brad Binder ‘’ Red Bull KTM ailesinin parçası olmaktan çok mutluyum. Takımla birlikte her seviyede yarış kazandık. Bunu MotoGP’de de gerçekleştirmemiz hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü. Aldığımız zafer herkese sıkı çalışma ve bağlılıkla her şeyin mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm ekip maksimum gayret sarf ediyor. Onlar tanıştığım en yürekli insanlar. Bu takımda olmaktan dolayı çok gururluyum.’’ ifadesini kullandı.

DENİZ ÖNCÜ SAAT 12.00'DE PİSTE ÇIKIYOR

MotoGP Dünya Şampiyonası içinde yer alan Moto3’te mücadele eden ve Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan 17 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü de Avusturya’daki hafta sonunda podyum hedefiyle pistte olacak. Deniz Öncü’nün mücadelesi TSİ 12.00’de başlayacak.


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