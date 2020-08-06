MotoGP’de sıradaki durak Çekya

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP’de 2020 sezonunun geri dönüş sonrası üçüncü yarışı Çekya’da gerçekleştirilecek. 5.1 kilometrelik Brno Pisti’nde 21 tur üzerinden düzenlenecek yarışta Red Bull sporcusu Marc Marquez mücadele edemeyecek. Sezonunu açılış yarışında kolunu kıran, hafta içinde ikinci kez ameliyata giren son 4 yılın dünya şampiyonu Marquez’in yerine Stefan Bradl yarışacak. Bradl ve Red Bull sporcusu Alex Marquez, Çekya’da mutlu sona ulaşmak için griddeki yerini alacak.

Sezonun açılış yarışında podyumun üçüncü basamağına çıkan Red Bull sporcusu Andrea Dovizioso da Çekya’da birincilik peşinde olacak. Son 3 senedir MotoGP Dünya Şampiyonası’nı 2. olarak tamamlayan Dovizioso, Brno’da kazanarak galibiyet serisi başlamak istiyor.

DENİZ ÖNCÜ SAAT 12.00'DE PİSTE ÇIKIYOR

MotoGP Dünya Şampiyonası içinde yer alan Moto3’te mücadele eden ve Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü de Çekya’daki hafta sonunda podyum hedefiyle pistte olacak. 16 yaşındaki Red Bull sporcusu Deniz Öncü’nün mücadelesi TSİ 12.00’de başlayacak.



