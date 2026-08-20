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Motor tutkunu fenomen isim hayatını kaybetti! Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Şile otoyolunda motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Ceyda Yakova'nın ölümünden kısa süre önce yaşanan olay dikkat çekti. Genç fenomenin ardından ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Motor tutkunu fenomen isim hayatını kaybetti! Dikkat çeken detay ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Şile otoyolu Darlık mevkiinde meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova, viraja hızlı girdi.

Yakova'nın kullandığı motosikletin arka tekerleği viraj sırasında kaydı. Dengesini kaybeden genç kız motosikletten düşerek sürüklendi ve yol kenarındaki levhaya çarptı.

Ağır yaralanan Yakova, yoldan geçen diğer motosikletçiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Yakova, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Motor tutkunu fenomen isim hayatını kaybetti! Dikkat çeken detay ortaya çıktı 1

KAZADAN 2 DAKİKA ÖNCE YOL KENARINDA DİNLENMİŞ

Sabah'ın haberine göre motosiklet tutkusu ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Ceyda Yakova'nın kazadan yaklaşık iki dakika önce yol kenarında oturarak dinlendiği öğrenildi.

Galatasaray Lisesi mezunu olan Yakova'nın özel bir üniversitede Psikoloji eğitimi aldığı belirtildi. Genç yaşta gelen ölüm haberi ailesini, arkadaşlarını ve sevenlerini derinden üzdü.

Motor tutkunu fenomen isim hayatını kaybetti! Dikkat çeken detay ortaya çıktı 2

SEVENLERİ MEZARI BAŞINDA YALNIZ BIRAKMADI

Ceyda Yakova'nın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Genç kızın sevenleri ve arkadaşları, defin işleminin ertesi günü de mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Yakova'nın annesi Melek Bozyakova ise kızının odasında duygulandıran bir detay bıraktı. Anne Bozyakova, Ceyda'nın en sevdiği motosikletinin anahtarını ve oyuncağını odasının baş köşesine koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Şile motor kaza
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