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Motorola One Macro bakalım bizlere neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 12.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Motorola geçtiğimiz günlerde orta segment telefonu One Macro’yu yanlışlıkla satışa sunmuştu. Bu yanlışlığı kısa süre içerisinde düzelten firma, bugün telefonunu satışa sundu Henüz fiyat bilgisi paylaşmayan Motorola, One Macro modelini şimdilik Hindistan’daki kullanıcılar ile buluşturuyor.

Motorola One Macro bakalım bizlere neler sunuyor?

Motorola One Macro’da 4 x 2GHz Cortex A73 + 2 x 2GHz Cortex A53 işlemcili Helio P60 yonga seti ve 4 GB RAM yer alıyor. Bu modelde; 13 Megapiksel + Laser AF + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel porte arka kamera yer alıyor.

6.2 inç büyüklüğünde OLED ekran ile gelecek olan telefonun ön bölümünde ise 8 Megapikselli kamera yer alıyor. 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonun önümüzdeki günlerde Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması bekleniyor.

Motorola One Macro özellikleri

6.2 inç OLED ekran
MediaTek Helio P60 (MT6771) 12nm işlemci (4 x 2GHz Cortex A73 + 2 x 2GHz Cortex A53)
800MHz ARM Mali-G72 MP3 grafik birimi
4GB RAM
64GB depolama birimi
13 Megapiksel + Laser AF + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel porte arka kamera
8 Megapiksel ön kamera
4.000mAh batarya
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motorola Motorola One Macro

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