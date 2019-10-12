Motorola One Macro bakalım bizlere neler sunuyor?

Motorola One Macro’da 4 x 2GHz Cortex A73 + 2 x 2GHz Cortex A53 işlemcili Helio P60 yonga seti ve 4 GB RAM yer alıyor. Bu modelde; 13 Megapiksel + Laser AF + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel porte arka kamera yer alıyor.

6.2 inç büyüklüğünde OLED ekran ile gelecek olan telefonun ön bölümünde ise 8 Megapikselli kamera yer alıyor. 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan telefonun önümüzdeki günlerde Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması bekleniyor.

Motorola One Macro özellikleri

6.2 inç OLED ekran

MediaTek Helio P60 (MT6771) 12nm işlemci (4 x 2GHz Cortex A73 + 2 x 2GHz Cortex A53)

800MHz ARM Mali-G72 MP3 grafik birimi

4GB RAM

64GB depolama birimi

13 Megapiksel + Laser AF + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel porte arka kamera

8 Megapiksel ön kamera

4.000mAh batarya

Parmak izi okuyucusu

Twitter kişisel veri ihlali ile gündemde! Jack Dorsey yargılanabilir!

