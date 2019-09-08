Motorola One Zoom raflardaki yerini aldı

Gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 675 yonga setinden alan telefon, sistemini 4GB RAM ile destekliyor. 128GB’lık dahili depolama alanına sahip olan modelde microSD kart desteği de mevcut.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.39 inçlik Super AMOLED ekranla gelen telefon su damlası çentiği tasarımıyla da dikkat çekiyor. Hayli şık bir görünüme sahip olan telefonun ekran gövde oranı ise yüzde 84.6 dolaylarında.

Telefonun arka kısmında 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom, OIS, 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 5 MP, depth sensor özelliklerinde 4’lü ana kamera modülü yer alıyor. Burada asıl önemli olan ise 3x optik zoom yeteneğine sahip bir kameranın bulunması.

Ön tarafa geçtiğimizde ise 25MP’lik tek bir selfie kamerasıyla karşılaşıyoruz. Bu kameranın özçekimler için yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

4000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir batarya ile gelen Motorola One Zoom kutudan ilk çıktığında Android Pie ile çalışacak. Telefonun fiyatı ise ortalama olarak 400 euro civarında.

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