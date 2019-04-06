Motorola P40 Play tasarımı netleşti

Cep telefonu sektörünün en köklü isimlerinden biri olan Motorola, Lenovo bünyesine katıldıktan sonra model yelpazesini hızla genişletti. Önümüzdeki dönemde global pazarda önemli bir yere sahip olması beklenen firma, şu aralar orta segmente hitap eden yeni modeller üzerinde çalışıyor. Nitekim bu modellerden birisi de P40 Play.

Bilindiği üzere P40, Motorola’nın bu yıl ki amiral gemisi modeli olacak. En azından sızdırılan son bilgiler bu yönde. P40 Play ise amiral gemisi versiyonunun biraz kırpılmış bir versiyonu diyebiliriz.

Sektörü takip edenlerin de bildiği üzere Motorola kırpılmış versiyonlarını Lite yerine Play olarak isimlendiriyor.

Peki Motorola P40 Play ne gibi özelliklere sahip olacak? Geçtiğimiz gün telefonun CAD şemaları sızdırıldı. Bu sayede tasarımı ve boyutları da netleşmiş oldu.

Son bilgilere göre P40 Play, 147.7 x 71.5 x 9.2 mm boyutlarında. Çentikli bir tasarım çizgisine sahip olan telefonun ekran boyutu ise 5.6 inç. 13 MP’lik ana kamerayla gelecek olan telefonun yonga seti, RAM miktarı, batarya kapasitesi ya da dahili depolama alanı henüz kesinleşmiş değil.

Motorola’nın orta segmentteki yeni modelinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

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