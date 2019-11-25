Motorola Razr 2 için çalışmalar başlandı

Rakiplerinden farklı olarak dikine katlanabilen bu telefon, kullanım açısından rakiplerine adeta taş çıkarıyordu. Basında büyük ses getiren bu modelden sonra Motorola’nın yeni planları bugün ortaya çıktı.

Motorola, Razr 2 için almış olduğu patent ile yeni katlanabilir telefonu hakkında ipuçları veriyor. Razr 2’nin ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve yanlarda yer alan yeni sensörler ile geleceği tahmin ediliyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon’un üst segment işlemcisinden alacak olan yeni model, fiyat konusunda yine tercihini 1.500 dolar bandında kullanacak.

Fiyatı rakiplerine göre uygun tutabilmek adına amiral gemisi yonga setine yer vermeyen Motorola, 2020 yılında büyük başarılara imza atacak gibi görünüyor. Umarız firma bu tip devrim yaratan modellerini önümüzdeki aylarda Türkiye’de de uygun fiyatlar ile satışa sunar.

Motorola RAZR 2019 teknik özellikleri!



6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran