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Motorola Razr 2 için çalışmalar başlandı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Motorola, Android telefon pazarına muhteşem bir geri dönüş yapmak için katlanabilir telefonu Razr 2019’u geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı.

Motorola Razr 2 için çalışmalar başlandı

Rakiplerinden farklı olarak dikine katlanabilen bu telefon, kullanım açısından rakiplerine adeta taş çıkarıyordu. Basında büyük ses getiren bu modelden sonra Motorola’nın yeni planları bugün ortaya çıktı.

Motorola, Razr 2 için almış olduğu patent ile yeni katlanabilir telefonu hakkında ipuçları veriyor. Razr 2’nin ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve yanlarda yer alan yeni sensörler ile geleceği tahmin ediliyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon’un üst segment işlemcisinden alacak olan yeni model, fiyat konusunda yine tercihini 1.500 dolar bandında kullanacak.

Fiyatı rakiplerine göre uygun tutabilmek adına amiral gemisi yonga setine yer vermeyen Motorola, 2020 yılında büyük başarılara imza atacak gibi görünüyor. Umarız firma bu tip devrim yaratan modellerini önümüzdeki aylarda Türkiye’de de uygun fiyatlar ile satışa sunar.

Motorola RAZR 2019 teknik özellikleri!

6.2 inç büyüklüğünde 2142 x 876 çözünürlüğünde 21:9 Cinemavision pOLED ekran / 2.7 inç büyüklüğünde 600 x 800 çözünürlüğünde 4:3 gOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 710 10nm Mobile Platform yonga seti (2 x 2.2GHz Kryo 360 + 6 x 1.7GHz Kryo 360)

Adreno 616 GPU grafik birimi

6GB LPPDDR4x RAM

128GB dahili depolama

16 Megapiksel (Sony IMX519 sensör) f/1.7 diyaframlı arka kamera

5 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar:  72 x 172 x 6.9mm (Kalanmamış) / 72 x 94 x 14mm (Katlanmış)

Ağırlık: 205 gram

Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC, USB 3.0 Type-C

15W TurboPower hızlı şarj destekli 2.510mAh kapasiteli batarya

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Quadro ProWatch Hybrid Akıllı Saat inceleme

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motorola Motorola Razr 2

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