Motorola Razr’ın özellikleri belli oldu

Katlanabilir telefon furyasına hız kesmeden yeni üyeler eklenmeye devam ediyor. Motorola’nın bir döneme damgasını vuran Razr modelinin yeni sürümünün geleceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Bu modelin Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi katlanabilir ekran ile geleceği ise geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu.

Motorola, rakipleri gibi telefonu yatay şekilde katlamak yerine Razr’ın klasik modelini korumak adına dikey olarak katlayacak. Kapatıldığında eski Razr modelini andıran bu model, açıldığında ise tam ekran deneyimi sunacak.

1.500 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söylenen bu telefonun bugün özellikleri belli oldu. Motorola, tercihini diğer firmalar gibi Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden yana kullanmayacak. Bu modelde orta-üst segmente güç veren Snapdragon 710 yonga seti yer alacak.

4 GB RAM ve 6 GB RAM opsiyonları ile gelecek olan yeni Razr, 2.730 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan Razr’ın önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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