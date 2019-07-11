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Uçağın motorunda oluşan yanma paniğe neden oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2019 08:03 | Son Güncelleme

ABD’de Atlanta-Baltimore seferini yapan bir uçak, motorlarından birinde arıza çıkması sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Kanat tarafında oturan bir yolcu motorda çıkan arızayı saniye saniye görüntüledi. Bir anda duyulan patlama ve sonrasında yaşandığı belirtilen ısınma yolcularda paniğe neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Delta firmasına ait uçağın kanadında bulunan motorlardan birinde bulunan metal parçanın çıkması sonucu arıza meydana geldi. Motordaki yanma bir yolcu tarafından kaydedildi.

PATLAMA SONRASI UÇAĞIN İÇİN ISINDI

Kanat tarafından meydana gelen arıza anbean video görüntülerine yansırken uçaktaki yolcular, kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra patlama sesi duyduklarını ve kabinin içerisine duman dolduğunu söyledi. Yolcular, duyulan patlama sonucu uçağın yavaşladığını ve uçağın içinin çok fazla ısındığını belirtti.

Daha sonra durumla ilgili açıklama yapan pilot, acil inişin planlandığını yolculara aktardı. Federal Havacılık Kurumu (FAA) sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, uçağın Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı’na güvenli bir şekilde indiğini ve yaklaşık 150 yolcunun tahliye edildiğini bildirdi.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Uçağın kanadından meydana gelen yanmayı yolcular kameraya kaydetti. Yolculardan Tyler Kreuger, uçaktan indikten sonra yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Telefonun çekmediğini biliyordum. Ancak, telefonumu çıkarıp anneme onu sevdiğimi söyleyen bir mesaj yazdım” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd uçak Motor arıza

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