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Motosiklet arkasında ipini tuttuğu atı kilometrelerce koşturdu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te motosikletle seyir halinde bulunan iki kişi, yularını tuttuğu atı sıcağın altında kilometrelerce koşturdu.

Olay Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs mahallesinde bir caddede meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde motorun üstündeki iki kişiden biri atın ipini tutarak, kilometrelerce seyir etti. Ana cadde de kavurucu sıcağın altında kilometrelerce koşturulan at ve motosikletli şahıslar, şaşkın bakışlara da aldırış etmedi.

Vicdansız sürücünün bu hareketine tepki gösteren vatandaşlar ise cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye yürek sızlatan o görüntüyü kaydetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep at Motosiklet eziyet sıcak Nizip

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