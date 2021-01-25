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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

25.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyünün Küçükçay Mezrasında Nusret K., idaresindeki 17 RS 937 plakalı Fiat marka otomobil ile Özgür G., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet çarpıştı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyünün Küçükçay Mezrasında Nusret K., idaresindeki 17 RS 937 plakalı Fiat marka otomobil ile Özgür G., idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada Özgür G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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