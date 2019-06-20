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Motosiklet önce otomobile sonra kadına çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

Rusya’da bir motosiklet, sola dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada yola savrulan motosikletin çarptığı yaya geçidindeki kadın ile sürücü yaralandı. Olay anı yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yer alan Rimsky-Korsakov ve Lermontovsky caddelerinin kesiştiği dört yolda meydana geldi.

Hızla ilerlemekte olan motosiklet, sola dönüş yapan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü farklı yönlere doğru savruldu. Yaya geçidine doğru savrulan motosiklet, burada yolun karşısına geçen bir kadına çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü savrulduğu yerden kendisi kalkarken, yaralı kadına ise çevredekiler yardım edip, ambulans çağırdı. Hafif yaralı 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Olay anı ise yol üzerindeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya Motosiklet kaza

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