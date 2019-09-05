Mynet Trend

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 05.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Şişli’de bir hırsız önce üzerine binerek test ettiği park halindeki motosikleti, arkadaşıyla birlikte çaldı. Hırsızların motosikletin kilidini kırarak çaldığı o anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı iki hırsız önce sokakta turladı. Ardından hırsızlardan biri apartman önünde zincirli halde bulunan motosikleti gözüne kestirerek yanına geldi. Üzerine binerek motosikleti test eden hırsız, götüremeyince diğer arkadaşını çağırmak için motosikletin yanından ayrıldı. Kısa bir süre sonra arkadaşıyla birlikte motosikletin yanına gelen hırsızlardan biri üzerine bindi, diğeri zinciri kırmaya çalıştı. Zincirin kırılmasıyla birlikte hırsız motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaşırken, diğer hırsız ise geldiği motosikletle kaçtı.

Test ederek park halindeki motosikleti çalan hırsızlar kamerada

Hırsızların park halindeki motosikleti çaldığı anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde başlarında kask olan 2 hırsız park halindeki motosikletin yanına geliyor. Park halindeki motorun zincirini kıran hırsızlar daha sonra motoru sürükleyerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...
Şiddete böyle tepki gösterdiŞiddete böyle tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Kadıköy'deki dehşet anları kamerada!

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Müftü 'mahcubuz' deyip tabutunu öptü

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul ve 12 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

Burası Afrika değil, Diyarbakır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Bir asrı devirdi! Bakın uzun yaşam iksiri neymiş

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Gösteri uçuşu sırasında facia! Yere çakıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk

'Seni duyamıyorum!' Pes dedirten yolculuk

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Rezaletin böylesi! Sokağın ortasında iç çamaşırını indirip...

Güney Afrika'daki şiddete, gözü yaşlı Mandela resmi ile tepki

Şiddete böyle tepki gösterdi

Adıyaman’da pes dedirten olay!

Adıyaman’da pes dedirten olay!

Kayseri'de 8'inci katta intihar girişimi! Polis ekipleri son anda kurtardı

Ölümle burun buruna! Korku dolu anları canlı yayınladılar

3 milyar insan Türkiye'yi izleyecek

3 milyar insan Türkiye'yi izleyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.