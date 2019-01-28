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Motosikletiyle dükkana daldı: Yabancı değilim ağabey

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YAŞAM  | 28.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

Motosikletiyle dükkana dalan sürücü yaşanan kazayı 'Yabancı değilim ağabey' diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle dükkana daldı. Biranda karşısında motosikletliyi gören dükkan sahibi ise şoke oldu.

DÜKKAN SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dükkan sahibinin, “Ağabey ne yaptın ya sen nasıl becerdin dükkana böyle girmeyi” diyerek kazaya tepki göstermesi üzerine motosiklet sürücüsünün yaptığı açıklama şaşkına çevirdi.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Motosiklet sürücüsü yaşanan kazayı “Yabancı değilim ağabey” diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı. (İHA)

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Motosiklet istanbul

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