Motosikletiyle dükkana daldı: Yabancı değilim ağabey

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletiyle dükkana daldı. Biranda karşısında motosikletliyi gören dükkan sahibi ise şoke oldu.

DÜKKAN SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dükkan sahibinin, “Ağabey ne yaptın ya sen nasıl becerdin dükkana böyle girmeyi” diyerek kazaya tepki göstermesi üzerine motosiklet sürücüsünün yaptığı açıklama şaşkına çevirdi.

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA



Motosiklet sürücüsü yaşanan kazayı “Yabancı değilim ağabey” diyerek açıkladı. Sürücünün dükkana dalma anı ve şaşırtan açıklaması kameralara yansıdı. (İHA)

