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Motosikletiyle hafif ticari araca çarptı, havada taklalar attı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2019 15:09 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Furkan K. (21)'nin kullandığı motosiklet, İzmir - Ankara kara yolu Avşar Mahallesi yol kavşağına geldiği sırada Fatma K. (50) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa turgutlu kaza Motosiklet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne sağınıza bakarsınız ne solunuza bakarsınız. Bodoslama çıkıyorsunuz kendinizi düşünmüyorsunuz trafikteki diğer insanları düşünün bari. Trafiktesiniz evde evcilik oynamıyorsunuz bu işin şakası olmaz. Dikkat edin lütfen..
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