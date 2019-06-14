Motosikletiyle hafif ticari araca çarptı, havada taklalar attı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Furkan K. (21)'nin kullandığı motosiklet, İzmir - Ankara kara yolu Avşar Mahallesi yol kavşağına geldiği sırada Fatma K. (50) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

