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Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu! Korkunç kaza böyle görüntülendi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Elazığ ve Bingöl’de meydana gelen trafik kazaları kameralara saniye saniye yansıdı. Elazığ'daki kazalardan birinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün metrelerce yükseğe savrulması dikkat çekti.

Her iki kentte de İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBESE) kameralarına trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ön plana çıktı.

Elazığ'da meydana gelen kazalardan en dikkat çekici olan ise otomobil ile motosikletin çarpışması oldu. 12 Nisan'da meydana gelen o kaza merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Kültür Park Kavşağı'nda yaşanmıştı. Kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. MOBESE görüntülerine de yansıyan kazada, hızla gelen motosikletle otomobilin çarpışması sonucu sürücünün metrelerce havaya uçtuğu anlar yer aldı.

Bingöl'de meydana gelen bir kazada ise iki aracın kafa kafaya çarpışma anı dikkat çekti.Her iki ilde meydana gelen diğer kazalarda ise maddi hasarın meydana geldiği görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ

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