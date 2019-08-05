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Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza sonrası yaşanan arbede kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 05.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde sinyal vermeden bir anda akaryakıt istasyonuna giren otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Motosikletlinin düşerek sürüklendiği kazada başka bir motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsünün üstüne yürüyerek, “Bizi mi öldüreceksin” dedi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Edirne istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal vermeden en soldan en sağ şeride geçerek akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O esnada otomobil sürücüsü aniden frene basınca arkasında seyreden motosikletli gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletiyle beraber yere düşerek birkaç metre sürüklenen genç, yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olayı kask kamerasıyla kaydeden motosiklet sürücü Zafer Y., kaza geçiren sürücünün motosikletini kaldırdı.

"BİZİ Mİ ÖLDÜRECEKSİN"

O esnada otomobilin önünde seyreden ve kazadan kıl payı kurtulan başka bir motosikletli ise durum karşısında öfkeden deliye döndü. Motosikletli üstüne yürüdüğü otomobil sürücüsüne ağır küfür ve hakaretler ederek, “Bizi mi öldüreceksin” dedi. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlenirken, taraflar ise birbirinden uzaklaştırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza E-5 Motosiklet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben olsam ağzının ortasına sümsüğü koyardım. ulan bu can be arabanın içinde rahat rahat takışmak güzel kimsenin motosiklet kullanıcılarını düşündüğü yok. Aynaya Bakmaz sinyal vermez, sol şeritten sağa atlamaya çalışır tabi ilerden dönse ölürdü kesin
Ülkemizde Yayaya Öncelik geçiş hakkı kanunu çıktı ama yanlış ve eksik.Uygulanamaz.Bir yayaya veya bisikletliye çarpan veya dokunan şöforun Hayatını karartacak ceza müeyyidesi olmazsa bu tür kazalar her zaman olur.
Ya yemin ediyorum böyle öküzü sabah beşten akşam beşe kadar sinyal verip arkayı kontrol edip sağa girme cezası verecen girecek cıkacak trafik levhasına selam verecek.. ! ulen saray kethuda başısı bunak dönek bahçeci bile senden daha adam en azından ben dönüyorum reis diyor..!
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