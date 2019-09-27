Mynet Trend

Mr. Robot’un final sezonundan yeni video yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 27.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

4’üncü sezonuyla ekranlara veda edecek olan Mr. Robot dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury performansıyla Oscar ödülüne layık görülen genç aktör Rami Malek’in dünya çapında ün yapmasını sağlayan Mr. Robot dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Yeni sezonunun ekranlara gelmesine az bir zaman kala yayınlanan 'Silver Bells are Ringing' isimli yeni video, dizinin hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Daha önce Golden Globe ve Emmy ödüllerine layık görülmüş olan dizi, 4. Sezonu ile ekranlara veda edecek.

Mr. Robot, siber güvenlik mühendisinin gizli bir hacker grubuna dahil olmasını konu alıyor. Üçüncü sezonunda rakip bir topluluk ile karşışalan grubun, son sezonunda ise Elliot başka bir hacker saldırısını tersine çevirmek için çabalayacak. 2015 yılından beri hayatımızda olan Mr. Robot’ta Malek’e Christian Slater ve Carly Chaikin gibi isimler de eşlik ediyor.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Sylvester Stallone’na büyük şok: Adının 'Rambo'yla anılmasını istemiyor!Sylvester Stallone’na büyük şok: Adının 'Rambo'yla anılmasını istemiyor!
Altın Portakal’ın ulusal jürisi belli olduAltın Portakal’ın ulusal jürisi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mr. Robot Rami Malek Christian Slater

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu sabah İstanbul... Böyle uyandılar

Bu sabah İstanbul... Böyle uyandılar

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Eski F.Bahçeli yıldızdan Falcao açıklaması

Eski F.Bahçeli yıldızdan Falcao açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın Koza'da "hasat zamanı"

Altın Koza'da "hasat zamanı"

'Rambo'nun yaratıcısı 'Last Blood' filminden utanıyormuş

Sylvester Stallone’na büyük şok: Adının 'Rambo'yla anılmasını istemiyor!

Altın Portakal’ın ulusal jürisi belli oldu

Altın Portakal’ın ulusal jürisi belli oldu

Eva Green de uzayın yolunu tutanlar arasına girdi

Eva Green de uzayın yolunu tutanlar arasına girdi

Orijinal kadro Jurassic World 3 için bir araya geliyor

Jurassic World 3 için dönüyorlar

The Irishman'den bir fragman daha geldi

Heyecan dorukta... The Irishman'den bir fragman daha geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.