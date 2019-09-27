Mr. Robot’un final sezonundan yeni video yayınlandı

Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury performansıyla Oscar ödülüne layık görülen genç aktör Rami Malek’in dünya çapında ün yapmasını sağlayan Mr. Robot dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Yeni sezonunun ekranlara gelmesine az bir zaman kala yayınlanan 'Silver Bells are Ringing' isimli yeni video, dizinin hayranları tarafından heyecanla karşılandı. Daha önce Golden Globe ve Emmy ödüllerine layık görülmüş olan dizi, 4. Sezonu ile ekranlara veda edecek.

Mr. Robot, siber güvenlik mühendisinin gizli bir hacker grubuna dahil olmasını konu alıyor. Üçüncü sezonunda rakip bir topluluk ile karşışalan grubun, son sezonunda ise Elliot başka bir hacker saldırısını tersine çevirmek için çabalayacak. 2015 yılından beri hayatımızda olan Mr. Robot’ta Malek’e Christian Slater ve Carly Chaikin gibi isimler de eşlik ediyor.



